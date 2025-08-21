Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) scoprirà di essere in attesa di un bimbo da Halit Argun. La gravidanza subirà un brusco stop quando la dottoressa comunicherà alla sorella di Yildiz del decesso del feto nel corso di un controllo. La donna preferirà nascondere a suo marito il drammatico sviluppo.

Halit costringe Yildiz a fare delle analisi del sangue

Tutto inizierà quando Yildiz inizierà a mentire ad Halit quando scoprirà che ha avviato una relazione extraconiugale con Ender.

La donna fingerà un malore e si farà portare in ospedale dove il dottore le diagnosticherà una gravidanza. Halit rinuncerà a divorziare da Yildiz nonostante faccia fatica a fidarsi di lei dopo la scoperta che era sposata con Kemal. Allo stesso tempo, Ender scoprirà che Yildiz ha sostituito le analisi con quelle di una donna realmente incinta per poi consegnarle ad Halit. Quest'ultimo costringerà la moglie a fare nuove analisi del sangue, minacciandola di gravi ritorsioni.

Yildiz nasconde al marito di aver perso il bambino che attendeva da lui

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare quando Halit scoprirà che Yildiz è veramente in attesa di un bambino. La protagonista accetterà l'idea di diventare madre, parlando della sua gravidanza in ogni occasione.

Yildiz informerà anche sua madre Asuman del suo stato interessante. La cartomante farà ritorno in città per stare vicina alla figlia e suo genero. Purtroppo non tutto filerà lascio poiché la dottoressa comunicherà ad Yildiz che il bambino è deceduto in grembo. La donna informerà la sorella di Zeynep che dovrà sottoporsi a un raschiamento. Asuman rimarrà vicina alla figlia a differenza di Halit, che parteciperà ad una riunione di lavoro. Alla fine, Yildiz mentirà a suo marito, comunicandogli che la gravidanza sta procedendo a gonfie vele.

Yildiz ha provato a incastrare Kemal per furto

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine agosto su Canale 5, Cem ha rivelato ad Alihan Tasdemir (Onur Tuna) che Zeynep (Sevda Erginci) ) ha accettato di fidanzarsi ufficialmente con lui.

Intanto, la segretaria ha lasciato il suo appartamento per trasferirsi a casa di Yildiz, dov'è stata coinvolta in prima persone nelle strade dinamiche.

Zehra, invece, è riuscita a convincere suo padre Halit a farla lavorare per Ender mentre Kemal ha continuato a lavorare come autista personale di Erim nonostante le incessanti richiesti di Yildiz e Zeynep a licenziarlo. La moglie di Halit in preda al panico ha provato a incastrarlo, facendolo passare per ladro ma senza successo.