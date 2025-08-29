Le nozze segrete tra Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e Ender Çelebi (Şevval Sam) sconvolgeranno diversi personaggi, nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Halit Argun (Talat Bulut) si infurierà con l’ex moglie Ender, invece Zerrin Taşdemir (Nilgün Türkseve) avrà un malore.

Alihan chiede aiuto a Ender per vendicarsi di Halit

Prima di tornare con Zeynep, Alihan capirà che Halit è l’ex amante di sua madre e sarà determinato a vendicarsi con l’aiuto di Ender. Quest’ultima prometterà all’imprenditore di farlo entrare in possesso delle quote della società del suo ex marito, ma in cambio dovrà sposarla.

Nel contempo, Zeynep organizzerà un pranzo romantico a sorpresa per Alihan, per annunciare pubblicamente che si sposeranno. Ender rovinerà la festa di Zeynep, rivelando a tutti i presenti di aver convolato a nozze con Alihan. Presente all’evento, Halit si scaglierà contro l’ex moglie Ender, invece Zerrin a causa del forte shock avrà un malore e finirà d’urgenza in ospedale. Yildiz cercherà di confortare sua sorella Zeynep, quando scapperà via piangendo.

Zeynep restituisce l’anello di fidanzamento ad Alihan, Erim se ne va via di casa

Successivamente, Alihan cercherà di farsi perdonare da Zeynep, ma lei non vorrà sentire ragioni, infatti gli dirà le testuali parole: “Sei così inutile, che non dovresti nemmeno essere odiato”.

Anche se Alihan le farà notare che la sua unione con Ender è valida soltanto sulla carta, parecchio delusa, Zeynep gli restituirà l’anello di fidanzamento. Proprio quando sarà in procinto di uscire dalla casa dell’uomo, Zeynep incontrerà Ender sulla porta e le lancerà una provocazione: "Vi siete trovati perfettamente".

Intanto, anche Erim non la prenderà bene, quando scoprirà che sua madre Ender gli ha nascosto di essersi sposata con Alihan. In particolare, dopo aver assistito a un litigio tra suo padre Halit e la madre, il giovane se ne andrà via di casa.

Riepilogo sulla proposta di matrimonio di Alihan a Zeynep

Proprio quando si era decisa a dare una seconda possibilità ad Alihan, Zeynep è rimasta delusa.

Non appena si è presentata a casa dell’uomo, la fanciulla l’ha sorpreso in compagnia della sua amica Hira. Convinta che i due si siano lasciati andare alla passione, Zeynep se n'è andata via, senza dare alcuna spiegazione. In seguito, Hira ha rivelato a Zeynep di essere convinta che Alihan voglia sposarla, per aver trovato due fedi nuziali tra le sue cose. Quando la pilota d’aerei le ha svelato la data incisa sulle fedi, Zeynep ha capito che in realtà Alihan voleva chiederle la mano. A quel punto, Zeynep ha bussato di nuovo alla porta di Alihan, il quale le ha chiesto perdono e di diventare sua moglie.