Le trame delle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, raccontano che Zeynep sorprenderà un bacio tra Yildiz e Kemal. La ragazza chiederà subito una spiegazione alla sorella, che le dirà di non essere disposta a rinunciare alle ricchezze di Halit Argun per l'ex marito.

Halit testa l'interesse di Yildiz

Kemal rivelerà a Ender di essere il primo marito di Yildiz. La donna stringerà un'alleanza con lui, dopo aver scoperto che la sua rivale l'aveva lasciato sull'altare per diventare una celebrità e guadagnare tanti soldi. Ender farà in modo che Kemal diventi il nuovo autista di Erim e che abbia una camera da letto nella nuova abitazione di Yildiz.

Quest'ultima sceglierà di non raccontare a Halit la vera identità di Kemal, provando a farlo licenziare, ma senza successo. Il colpo di scena sarà dietro l'angolo quando Halit metterà alla prova l'interesse di Yildiz, dopo essere andato più volte a letto con Ender. Argun aprirà un conto corrente milionario a nome della moglie per vedere se è interessata solo ai soldi come pronosticato dall'ex moglie.

Zeynep vede un bacio tra Yildiz e Kemal

Kemal tradirà il patto stabilito con Ender, rivelando a Yildiz che Halit l'ha messa alla prova. Yildiz si sentirà offesa e preferirà tornare a casa, dove salirà in camera di Kemal per ringraziarlo. Sarà qui che Zeynep vedrà Kemal baciare appassionatamente Yildiz.

Zeynep rimprovererà la sorella, alla quale chiederà se è davvero coinvolta da Halit. Nonostante il bacio con Kemal, la donna non sembrerà più disposta a rinunciare alle ricchezze del marito e per questo cercherà di farci subito pace. Allo stesso tempo, Kemal rinuncerà al lavoro d'autista per poi dare le dimissioni. Un gesto strano, perché il giorno prima aveva assicurato a Ender di avere in mano una grossa notizia.

La madre di Lal e Cem è finita in ospedale per un infarto

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda a inizio agosto su Canale 5, la madre di Lal e Cem è stata ricoverata in ospedale per un infarto. Yildiz, Halit e Alihan sono accorsi in clinica per ricevere aggiornamenti da parte dei medici.

Il giorno dopo, Zeynep si è ritrovata faccia a faccia con Alihan, che non ha perso occasione per stuzzicarla e testare il suo interesse.

Nel frattempo, Yildiz si è occupata del trasloco e dei lavori di ristrutturazione della nuova abitazione. La donna ha chiesto dei soldi a Halit per pagare Sengul, che la sta ricattando. Yildiz ha scoperto che è possibile sottrarre dei soldi al marito fingendo dei falsi pagamenti con la carta di credito.