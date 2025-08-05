In Forbidden fruit, Yildiz metterà in atto un piano audace per non perdere Halit: fingerà di essere incinta, contando su falsi referti medici ottenuti con la complicità di un’infermiera. La notizia della gravidanza rallenterà l’intenzione di Halit di divorziare, spingendolo a rivalutare il loro rapporto. Ma la verità rischierà di venire a galla più in fretta del previsto, mettendo Yildiz di fronte a nuove complicazioni.

Ender e Kemal uniscono le forze contro Yildiz

Ender vorrà liberarsi di Yildiz e stare nuovamente vicino a Halit, per questo collaborerà con Kemal, l'ex marito di Yildiz, affinché il loro matrimonio fallisca.

I due sembreranno riuscire nel loro intento quando Kemal, durante una festa aziendale per presentare il nuovo investitore della holding di Halit, svelerà la sua vera identità: non solo è lui il nuovo investitore, ma dichiarerà a Halit di essere l'ex marito di Yildiz.

Cosa che lo farà infuriare e lo porterà a un passo da divorzio dalla moglie. Solo a un passo, visto che vorrà far passare almeno un paio di settimane prima di ufficializzarlo.

Il piano di Ender per accelerare la rottura

Ender, invece, vorrà accelerare il processo, per questo non solo svelerà a Yildiz che Halit ha un'amante, ma le invierà le prove concrete del fatto che quella donna è lei. Sul telefono, riceverà una bella foto che ritrae Ender a letto insieme a Halit e l'indirizzo della casa in cui si trovano.

Yildiz si recherà tempestivamente lì, avrà una furente lite con Halit, che la porterà a svenire davanti a lui.

La gravidanza di Yildiz non esiste

Dopo la corsa in ospedale, Halit scoprirà che la moglie aspetta un bambino. Una situazione inaspettata, che però porterà i due ad avvicinarsi. La cosa più sorprendente, però, sarà che Yildiz non è realmente incinta.

Grazie a un flashback si scoprirà ciò che ha combinato Yildiz. Dalla cassaforte di Halit ha preso alcuni gioielli e li ha rivenduti a una gioielleria per ricavare del denaro e per non far notare l'assenza, li ha sostituiti con la coppia falsa. Con quei soldi, Yildiz ha corrotto l'infermiera di un ospedale, spiegandole quello che avrebbe dovuto fare: dopo aver finto un malore, e il conseguente ricovero in pronto soccorso, il medico avrebbe dovuto dichiararla incinta e consegnarle delle analisi false, magari prese da una donna realmente incinta.

All'inizio l'infermiera si è mostrata un po' titubante, ma alla fine ha accettato l'accordo e i soldi. Per Yildiz, però, resterà un problema, perché Halit presserà affinché possa essere presente durante le visite ginecologiche, per questo la ragazza proverà a fare di tutto per rimanere realmente incinta.