Nelle puntate di Forbidden fruit, Alihan è convinto che Halit sia stato l’amante di sua madre dopo aver riconosciuto un orologio visto anni prima, il giorno in cui ha sorpreso la madre con l'amante. La scoperta lo porterà ad agire contro Halit, arrivando persino a rinunciare a Zeynep per sposare Ender, acquisire più quote e sottrargli la Falcon Airlines. Solo più tardi, però, capirà di essersi sbagliato: l’uomo coinvolto era in realtà Tuncer.

Alihan è convinto che Halit sia l’amante della madre

Alihan è convinto al 100% che l'amante della madre sia stato Halit.

Lui si ricorda benissimo tutti i dettagli del giorno in cui ha sorpreso la madre con l'amante. Non dimenticherà mai quell'orologio appoggiato sul mobile del soggiorno, assolutamente riconoscibile per via di una data incisa sulla cassa.

Quando vedrà quell'orologio nelle mani di Halit, sarà fuori di sé. Non chiederà nemmeno delle delucidazioni, passerà subito all'attacco, progettando di togliere dalle mani di Halit la sua azienda, la Falcon Airlines. Scelta che comprometterà totalmente la sua vita, visto che si troverà costretto a rinunciare a Zeynep per sposare Ender, che può aiutarlo a sottrarre l'azienda a Halit con le quote in suo possesso.

La verità sull’amante della madre di Alihan

A ogni modo, Alihan si farà un'idea errata della situazione, perché l'amante della madre non è stato Halit, ma Tuncer, il più caro amico di quest'ultimo.

Quando morirà, lascerà a Halit una lettera, in cui gli chiederà perdono per averlo obbligato a tenere il segreto della sua relazione extraconiugale con Tarik, il padre di Alihan, anche perché Tuncer sapeva che Halit era innamorato di Füsun, ma si è fatto da parte dopo che lei ha deciso di sposare Tarik.

Tuncer gli lascerà come ricordo un orologio, lo stesso che possiede Halit e che ha deciso di regalare a Erim. Il famigerato orologio che ha fatto credere ad Alihan che Halit fosse l'amante della madre.

Halit chiarisce l’equivoco con l’orologio

Halit userà l'orologio ricevuto da Tuncer per risolvere la questione con Alihan, perché sa che Alihan sta provando a sottrargli l'azienda perché crede che lui sia stato l'amante della madre, è stata Zerrin a dirglielo.

In maniera del tutto anonima, spedirà i due orologi ad Alihan. Erim si renderà conto dell'assenza dell'orologio e chiederà delucidazioni al padre. "Non ti preoccupare, molto presto la persona a cui l'ho spedito lo riporterà", dirà Halit.

Nel frattempo, Alihan riceverà il pacco e resterà scioccato quando vedrà i due orologi. Capirà che si è fatto un'idea sbagliata su Halit e non saprà come rimediare, anche perché si renderà conto che per questa sua mossa avventata ha perso Zeynep, la persona più importante della sua vita.