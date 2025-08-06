L'appuntamento di Forbidden Fruit in onda venerdì 8 agosto, vedrà Sinan e Ender progettare una fuga all'estero, ovviamente all'insaputa di Zehra che, ancora, non sospetterà nulla. Yildiz, invece, non solo sarà impegnata con il trasloco nella nuova villa ma scoprirà grazie a Defne, un modo per sottrarre ad Halit il denaro necessario a pagare il silenzio di Sengul. Yildiz metterà in atto una vera e propria truffa ai danni del marito.

Ender accetta di fuggire all'estero con Sinan

Dopo aver rischiato di divorziare da Halit, Yildiz è riuscita ad ottenere dal marito di trasferirsi a vivere in una nuova e lussuosa villa.

Un modo per ricominciare da zero per tutta la famiglia. Sinan intanto, dopo aver dichiarato a Ender che non ha mai smesso di amarla, le proporrà di fuggire all'estero con lui. Il chirurgo sarà diposto a lasciare tutto, compresa Zehra, la quale sarà ben lontana anche solo dal sospettare che il marito la stia tradendo. La madre di Erim, inizialmente, non se la sentirà di lasciare il figlio adoloscente ma alla fine accetterà di fuggire con Sinan. I due programmeranno quindi la loro fuga che dovrebbe avvenire di lì a pochi giorni.

Yildiz trova un modo per truffare Halit: anticipazioni venerdì 8 agosto

Yildiz, invece, scoprirà grazie alla sua nuova amica Defne, che c'è un modo per ottenere del denaro da Halit senza che lui se ne accorga.

La sorella di Zeynep avrà bisogno di contanti da dare a Segul per comprare il suo silenzio. La truffa consisterà nel sottrarre denaro ad Halit attraverso finti pagamenti con la carta di credito. Per farlo, Yildiz avrà bisogno della collaborazione di una commessa di una boutique di abiti di alta moda. Dando uno sguardo alle puntate successive di Forbidden Fruit, si scoprirà che Ender ha solo finto di voler fuggire con Sinan e lo metterà nei guai con Zehra, la quale verrà a sapere che il marito sta per fuggire all'estero con la sua amante. La ragazza dirà a Sinan che il loro matrimonio è finito ma non verrà mai a sapere che la donna con cui voleva partire Sinan era Ender.

Forbidden Fruit si ferma solo il 15 agosto

Forbidden Fruit continuerà ad andare in onda per tutto il mese di agosto, fatta eccezione per il giorno di Ferragosto: il 15 la soap turca si prenderà una pausa per poi tornare regolarmente in onda lunedì 18 agosto, nel consueto orario delle 14:15. Lo sceneggiato che narra le vicende di Yildiz e Zeynep è stato confermato anche nel palinsesto autunnale di Canale 5. A settembre, in concomitanza con il ritorno di Uomini e donne, le puntate di Forbidden Fruit dureranno 30 minuti in meno rispetto al solito e occuperanno lo slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45.