Nelle puntate della soap Tv Forbidden Fruit in onda dal 25 al 29 agosto 2025 , Alihan assumerà Emir in azienda, mentre Halit farà le valigie e andrà a stare in hotel dopo aver scoperto che Yildiz lo ha truffato con la carta di credito. Il matrimonio dei coniugi Argun sarà in crisi e Ender approfitterà della situazione raggiungendo Halit in albergo e finendo ancora una volta a letto con lui.

Alihan assume Emir in azienda, Zeynep si scusa con Cem

Dopo lo scandalo scoppiato alla festa, Zeynep sembrerà essere scomparsa nel nulla e Yildiz sarà molto preoccupata per lei.

Alla fine riuscirà a trovarla e Zeynep le confiderà di sentirsi in colpa per aver fatto del male a Cem. La ragazza chiederà perdono a Cem e lui si mostrerà ancora una volta comprensivo con lei restandole accanto anche solo come amico. Yildiz intanto, ignara che il marito l'abbia tradita con Ender, sospetterà erroneamente che Halit sia interessato a Defne.

Emir, l'amico di Zeynep, chiederà un lavoro ad Alihan e lui lo assumerà alla Falcon Airlines. Emir scoprirà ben presto che dovrà sottostare a rigide regole come quella di evitare flirt in ufficio, pena il licenziamento immediato. Alihan vorrà riconquistare Zeynep ma lei non vorrà più saperne di lui.

Halit scopre la truffa di Yildiz e va a stare in hotel

Defne vorrà sedurre Halit e, per riuscire a separarlo da Yildiz, gli rivelerà che la moglie lo ha ingannato, sottraendogli delle somme di denaro con la carta di credito.

Halit si infurierà con Yildiz e si trasferirà a vivere in albergo. Qui verrà raggiunto da Ender ei due passeranno di nuova la notte insieme. Yildiz nel frattempo, vorrà trovare un lavoro per essere economicamente indipendente e Kemal la aiuterà a trovare un'occupazione. Emir resterà colpito da Lila vedendola in azienda, ma sia Zeynep che Caner cercheranno di dissuaderlo dal provarci con la nipote del capo, visto che sarebbe una storia impossibile.

Infine Hira proporrà a Zeynep di uscire per distrarsi e a loro si uniranno Caner, Emir e il ragazzo a cui Hira è interessata.

Frutto Proibito confermato a settembre

Continua intanto il successo di Forbidden Fruit che in questi primi mesi di programmazione, ha raccolto giornalmente una media di 2 milioni di telespettatori e uno share che ha superato in più occasioni il 20%. Numeri che potrebbero crescere nelle prossime settimane, con il ritorno della gran parte dei telespettatori dalle vacanze estive. La serie con Zeynep e Yildiz continuerà infatti ad andare in onda anche dopo l'estate: a settembre, in concomitanza con il ritorno in Tv di Uomini e donne, la soap Tv turca verrà trasmessa dal lunedì al venerdì dalle 14:10 alle 14:45, per poi lasciare la linea al dating di Maria De Filippi.