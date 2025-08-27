Nelle puntate della soap Tv Forbidden Fruit in onda dall'1 al 6 settembre 2025, Kemal proporrà a Yildiz di fuggire insieme, ma lei dopo molte titubanze deciderà di restare con Halit. Nonostante il cuore la porti verso l'ex marito, Yildiz non vorrà rinunciare agli agi che Argun le offre. Novità in vista per Alihan e Zeynep che finalmente si riconcilieranno e saranno pronti a diventare marito e moglie quanto prima.

Yildiz rifiuta di fuggire insieme a Kemal

La crisi coniugale tra Halit e Yildiz sembrerà essere rientrata visto che Argun senior farà ritorno a casa dopo aver passato qualche giorno in hotel.

Il clima in casa però sarà sempre teso, soprattutto perché Yildiz non potrà più ignorare i sentimenti che prova per l'ex marito Kemal.

Zeynep cercherà di aiutare la sorella, chiedendo a Kemal di stare lontano da Yildiz, ma l'autista non manterrà la promessa ed anzi, arriverà a chiedere a Yildiz di fuggire insieme a lui. La donna sarà indecisa sul da farsi ma, alla fine, rifiuterà l'offerta di Kemal visto che non vorrà rinunciare alla vita agiata che Halit le garantisce.

Kemal si dimette, Alihan e Zeynep tornano insieme

Deluso dal rifiuto di Yildiz, Kemal darà le dimissioni e questa mossa sorprenderà pure Ender. Nel frattempo Zeynep scoprirà con stupore che l'uomo di cui si è invaghita Hira è Alihan.

La pilota di aerei sembrerà aver perso la testa per l'imprenditore e si convincerà che lui le voglia chiedere di sposarlo dopo aver trovato a casa sua delle fedi. Zeynep sarà costretta a confessare a Hira che Alihan aveva comprato quegli anelli per lei poco prima che si lasciassero e questa rivelazione verrà presa malissimo da Hira. Alla fine, Alihan e Zeynep riusciranno ad avere un confronto sincero, durante il quale lui metterà a nudo i suoi sentimenti dichiarando di non poter vivere senza di lei. Finalmente gli anelli finiranno sulle dita della legittima proprietaria visto che Zeynep accetterà la proposta di matrimonio di Alihan.

A settembre Forbidden Fruit in onda anche nel weekend

Dopo il successo fatto registrare in questi primi mesi di programmazione, Mediaset ha deciso di promuovere Forbidden Fruit anche nel weekend.

A partire dalla prima settimana di settembre la soap tv turca andrà in onda anche il sabato e la domenica occupando lo slot orario che va dalle ore 14:30 alle 15:30 circa.

Forbidden Fruit dovrebbe quindi fare da traino per tutta la stagione autunnale alla puntata del sabato di Verissimo, che ripartirà a metà settembre con la nuova stagione. L'appuntamento domenicale con la dizi turca invece, dovrebbe proseguire sino al 28 settembre, data in cui debutterà la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.