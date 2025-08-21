In Forbidden fruit, le anticipazioni rivelano che Zehra finirà al centro di uno scandalo mediatico. Dopo essere stata convinta da Ender a partecipare a un evento, la ragazza berrà oltre misura e perderà il controllo. All’uscita, accompagnata dal modello Murat, verrà sorpresa dai paparazzi e la foto che la ritrae ubriaca e abbracciata a lui farà rapidamente il giro del web, provocando la rabbia di Halit.

Zehra accetta la proposta di matrimonio di Kemal

Zehra penserà di aver trovato in Kemal l'uomo della sua vita e senza alcuna frequentazione, gli dirà di sì quando lui le chiederà di sposarlo.

Penserà che sia innamorata di lui, ma la verità sarà un'altra: lui la vorrà sposare solamente per fare un dispetto a Yildiz, visto che la ragazza, per l'ennesima volta, ha preferito Halit a lui.

Yildiz lascia Halit per seguire il suo cuore

Tuttavia, diverse vicende cambieranno il corso delle cose. Come prima cosa, Yildiz, dopo averci riflettuto a lungo, sceglierà di lasciare Halit e di seguire il suo cuore, andando a vivere con Kemal. Una scelta romantica che non avrà il lieto fine, visto che la ragazza giungerà a casa sua proprio nel momento in cui lui sta per sposare Zehra.

L’incidente di Erim cambia ogni cosa

Ci penserà poi l'incidente in cui resterà coinvolto Erim a cambiare totalmente le cose, visto che il matrimonio non si svolgerà e Kemal avrà tutto il tempo per pensare al da farsi.

La visione di Yildiz che va a casa sua per dirgli che lo ama l'ha sconvolto, così proverà a trovare un modo per evitare le nozze.

Zehra si confida con Ender

Avrà un'occasione ghiotta tra le mani, ovvero quando scoprirà che Halit l'ha fatto seguire. Parlerà con Zehra del fatto che non si sente a suo agio con tutta questa pressione addosso, così le chiederà del tempo per stare da solo.

Disperata, Zehra avrà bisogno di qualcuno con cui sfogarsi, per questo chiamerà Ender. Tuttavia, quest'ultima sarà sempre maligna. Si mostrerà amichevole, ma la verità è che vorrà combinare l'ennesimo guaio per metterla in ridicolo e lo farà con l'aiuto di Caner.

Lo scandalo della foto con Murat

Inviterà Zehra a un evento e inizierà a farla bere.

Non una cosa molto appropriata con una persona che in passato ha avuto problemi di alcol.

Bicchiere dopo bicchiere, Zehra non riuscirà più a controllarsi e vorrà andarsene via. Ender sa che fuori ci sono i paparazzi, così chiederà a Murat, un modello molto famoso, di accompagnarla. I due usciranno fuori, i paparazzi si avventeranno su di lei e in pochi minuti sul web impazzirà la foto di Zehra, ubriaca e abbracciata al modello.

Halit leggerà la notizia e si spazientirà: la figlia l'ha messo al centro dell'attenzione mediatica con l'ennesimo scandalo. Mentre Ender festeggerà la riuscita del suo piano: anche se non ha ancora affondato Halit, almeno l'ha colpito ancora.