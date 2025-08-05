Le anticipazioni della puntata della soap Tv Forbidden Fruit in onda giovedì 7 agosto svelano che la crisi matrimoniale tra Halit e Yildiz si risolverà con i due che daranno una seconda possibilità al loro matrimonio. Zeynep, scoprirà così che la sorella non ha più bisogno del suo supporto, visto che non divorzierà dal marito come le aveva fatto credere e cercherà un lavoro, in attesa che Cem torni a Istanbul. Zeynep troverà ben presto un'occupazione ma deciderà di licenziarsi quando scoprirà che Alihan ha acquistato l'azienda per cui lavora.

Halit e Yildiz fanno pace: lui straccia i documenti del divorzio

Yildiz continuerà a far credere ad Halit di voler divorziare da lui, anche se in realtà la donna non avrà nessuna intenzione di rinunciare ai soldi del marito.

Argun senior cercherà di riconquistare la moglie ma lei respingerà al mittente tutti i suoi tentativi. Alla fine Halit utilizzerà uno stratagemma per riconquistare la moglie: la metterà con le spalle al muro e le farà firmare le carte del divorzio per poi farla 'rapire' e condurla su un lussuosissimo yacht, pronto a portarla in luna di miele.

Ovviamente Halit straccerà i documenti del divorzio, dicendole di non aver mai avuto intenzione di lasciarla andare. Tra i coniugi tornerà il sereno e per loro sarà un nuovo inizio. Yildiz riuscirà pure a convincere Halit a trasferirsi in una nuova casa.

Alihan acquista l'azienda per cui lavora Zeynep, lei si licenzia

Nel frattempo, Zeynep, all'oscuro che la sorella ha già risolto i suoi problemi coniugali, sia tornata in città proprio per starle accanto.

Quando scoprirà che Yildiz e Halit sono tornati insieme, sarà contenta per loro ma si rammaricherà di aver lasciato il lavoro ad Atlanta, che rappresentava per lei una grande opportunità. In attesa che Cem torni dagli Usa, Zeynep si metterà alla ricerca di un lavoro e lo troverà in un'azienda che nulla ha a che fare con quella di Alihan. Quest'ultimo, venuto a sapere del ritorno della ragazza a Istanbul, deciderà di acquistare l'azienda per cui sta lavorando la ex solo per starle vicino. Quando Zeynep lo scoprirà non ci penserà due volte e si licenzierà.

Zerrin, invece, chiederà al fratello di riservare un'attenzione particolare a Hira, la figlia di una sua amica che è pilota ed è in cerca di un lavoro.

La ragazza si presenterà in azienda per un colloquio.

Continua il successo di Forbidden Fruit

Continua il successo di Forbidden Fruit che dallo scorso 30 maggio, occupa la fascia oraria lasciata libera da Tradimento e Uomini e donne. La dizi turca con protagonista le due sorelle Yilmaz, sta conquistando di settimana in settimana una platea sempre più ampia di pubblico arrivando a toccare punte del 22% di share. Un risultato più che soddisfacente per Mediaset che ha già confermato la serie anche nel palinsesto autunnale