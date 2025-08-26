La puntata della soap Tv Forbidden Fruit in onda giovedì 28 agosto vedrà Halit abbandonare il tetto coniugale per trasferirsi in hotel dopo aver scoperto che Yildiz lo ha truffato con la carta di credito. Sarà Defne a far scoppiare la bomba che manderà in crisi il matrimonio dei coniugi Argun. Yildiz in seguito, chiederà aiuto a Kemal per trovare nel lavoro come hostess di sala in un ristorante di lusso.

Halit va via di casa dopo aver scoperto di essere stato truffato da Yildiz

Scoppierà il caos nella puntata del 28 agosto nel momento in cui Defne svelerà a Halit che Yildiz lo ha truffato sottraendogli somme di denaro con la carta di credito.

Halit sarà furioso con la moglie e la accuserà di averlo raggirato. L'uomo farà le valigie e abbandonerà il tetto coniugale andando a stare per qualche giorno in albergo. Ender, avvertita da Kemal, raggiungerà l'ex marito in albergo ei due finiranno di nuovo in intimità.

Nel frattempo, Yildiz sarà disperata e sarà Zeynep a correre alla villa per consolarla. Yildiz farà la sua contromossa per cercare di riportare il marito a casa e farà sì che la commessa del negozio racconti a Halit che i soldi prelevati dalla carta di credito le servivano per aiutare la madre Asuman in difficoltà economiche. Halit sarà all'oscuro che Yildiz sta pagando la commessa per raccontare una versione della storia differente dalla realtà e comincerà a pensare che la moglie sia stata solo una ingenua.

Yildiz trova lavoro grazie a Kemal: anticipazioni del 28 agosto

Visto che Halit ancora non tornerà a casa, Yildiz chiederà a Kemal di aiutarla a trovare un lavoro come hostess di sala in un ristorante di lusso e questo perché lei vorrà essere economicamente indipendente dal marito. Emir invece, avrà un colpo di fulmine quando vedrà Lila negli uffici della Falcon Airlines, ma Zeynep e Caner gli faranno subito capire che un'eventuale storia con la nipote di Alihan è impossibile.

Nelle puntate successive, Halit si arrabbierà ulteriormente con Yildiz quando scoprirà che sta lavorando in un ristorante. Emir invece, nonostante gli avvertimenti di Zeynep, passerà del tempo con Lila. Zeynep sarà preoccupata per l'amico e cercherà di coprirlo per evitare che Alihan lo licenzi.

Il Frutto Proibito potrebbe andare in onda anche nel weekend

Grazie al successo in termini di ascolti ottenuto in questi primi mesi di programmazione, Forbidden Fruit potrebbe essere promosso anche nel weekend a partire da settembre. Se le indiscrezioni venissero confermate da Mediaset, i fan potrebbero quindi seguire le vicende della soap non solo dal lunedì al venerdì ma anche il sabato e la domenica. Come accade per il diurno feriale, anche nel weekend la serie andrà in onda subito dopo Beautiful.