Nell'appuntamento di Forbidden Fruit, in onda mercoledì 27 agosto nel pomeriggio di Canale 5, Alihan prenderà atto che Zeynep non è più disposta a perdonarlo, dopo che lei gli ribadirà la fine della loro storia. Ender riuscirà invece a ottenere un accordo per promuovere le aziende di Halit, mentre Defne elaborerà un piano per riconquistare Argun.

Alihan riceve un secco no da Zeynep: ‘Tra noi è finita’

Dopo quanto accaduto alla festa, il triangolo amoroso tra Zeynep, Alihan e Cem sarà sulla bocca di tutti. Zeynep ha ottenuto il perdono di Cem e quest'ultimo continuerà a starle accanto come un buon amico.

La ragazza cercherà in tutti i modi di tenere Alihan lontano da lei, mentre lui continuerà a insistere per parlarle. Alla fine, Zeynep gli dirà apertamente che tra loro è finita, accusandolo di essere interessato a lei solo perché non può averla. Sarà un confronto carico di tensione, al termine del quale, Alihan capirà che Zeynep non è più disposta a dargli un'altra possibilità, visto che non si fiderà più di lui.

Ender strappa un accordo con Halit, Defne vuole riconquistare Argun

Ender organizzerà una cena di lavoro tra Zehra e Osman, un uomo che ha la reputazione di dongiovanni. Quando Halit verrà a saperlo, andrà su tutte le furie e obbligherà Ender a interrompere ogni collaborazione con Osman.

In cambio, Ender riuscirà a ottenere un accordo per la promozione delle società di Halit. Defne, invece, architetterà un piano per attirare Halit nel tentativo di riconquistarla. Nelle puntate successive, Defne cercherà di entrare nelle grazie di Halit mettendo in cattiva luce Yildiz, rivelando a Halit che la moglie lo ha truffato sottraendogli somme di denaro con la carta di credito. Questo porterà Halit a lasciare il tetto coniugale e a trasferirsi temporaneamente in hotel, dove passerà la notte insieme a Ender. Yildiz invece, sola e sconsolata, deciderà di trovarsi un lavoro per non dipendere economicamente da Halit. Sarà Kemal ad aiutarla a trovare un'occupazione come hostess in un ristorante di lusso.

Forbidden Fruit dovrebbe essere trasmessa anche nel weekend

Grazie al successo ottenuto in questi primi mesi di programmazione, Mediaset ha deciso di confermare Forbidden Fruit anche nel palinsesto autunnale di Canale 5. La soap continuerà a tenere compagnia ai telespettatori anche a fine estate e non è escluso che Mediaset, nelle prossime settimane, possa trasmetterla, oltre che dal lunedì al venerdì, anche nel weekend. Gli appuntamenti del sabato e la domenica dovrebbero iniziare alle 14:30, subito dopo la messa in onda degli episodi inediti di Beautiful.