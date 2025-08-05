Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Halit comunicherà a Ender che Yildiz è incinta. Convinta che la gravidanza sia reale, Ender temerà che questo figlio rafforzi il legame tra i due e ostacoli i suoi piani. Per questo coinvolgerà Aysel in un’azione estrema, pur di evitare che il bambino nasca.

Halit scopre la gravidanza di Yildiz

Halit scoprirà che Yildiz è incinta. Dopo un malore, la ragazza verrà condotta in ospedale e il medico gli dirà che la moglie è incinta di un mese. Halit resterà un po' stranito da questa novità, anche perché la moglie non ha mostrato nessun sintomo che potrebbe condurre a una gravidanza, come la nausea.

Tuttavia, il medico gli dirà che è una cosa comune, perché Yildiz è incinta da poco e che tra un paio di settimane ci sarà anche la possibilità di sentire il battito.

Yildiz inganna Halit per trattenerlo

In realtà, Halit non sa che la gravidanza di Yildiz è solo un inganno. La ragazza non è affatto incinta, sta facendo tutto ciò solo per tenere Halit legato a sé.

Fatto sta che la notizia inizierà a circolare in famiglia. Halit la svelerà ai suoi figli, che non saranno per niente entusiasti, soprattutto Erim, che ha sempre sperato che il padre, prima o poi, tornasse con la madre. Anche Ender non la prenderà affatto bene.

Quest'ultima, convinta che la gravidanza sia reale, temerà che questo figlio rafforzi il legame tra i due e ostacoli i suoi piani.

Per questo coinvolgerà Aysel in un’azione estrema, pur di evitare che il bambino nasca

Ender teme per il futuro di Erim

Quando Halit le svelerà della gravidanza di Yildiz, lei se la prenderà con lui, perché crederà che questo nuovo bambino possa togliere delle attenzioni a Erim.

In realtà, Ender sarà una furia perché, a causa di questo figlio in arrivo, Halit non avrà nessuna intenzione di separarsi da Yildiz e il suo piano per separarli sembrerà andare a monte.

Ender coinvolge Aysel in un piano estremo

Ender parlerà della cosa con Caner e insieme a lui vorrà trovare un modo per far sì che questo bambino non veda mai la luce.

L'unico modo sarebbe far abortire Yildiz, ma non sapranno cosa fare, fino a quando a entrambi verrà in mente un piano, ma per portarlo a termine servirà la collaborazione di Aysel, la domestica di casa Argun, che Ender conosce molto bene.

Aysel viene messa sotto pressione

Le daranno appuntamento in un bar ed Ender, dopo averle parlato della gravidanza di Yildiz, le mostrerà una boccetta. "Devi prendere alcune gocce e metterle in qualcosa che Yildiz berrà o mangerà".

Aysel capirà che Ender la vuole usare per far abortire Yildiz e non se la sentirà di spalleggiarla in questo piano, allora Ender proverà a convincerla in qualche modo: "Magari questo è solo un inganno di Yildiz, chi ci conferma che il figlio sia veramente di Halit. Vuoi veramente che lo prenda in giro".

Ad Aysel verrà in mente l'incontro segreto che Yildiz ha avuto con Kemal: e se Ender avesse ragione e il figlio della ragazza non fosse veramente di Halit? Sarà proprio questo a spingerla a dare una mano a Ender.