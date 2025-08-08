Nella seconda stagione di Forbidden fruit, Halit decide di cacciare Ender dalla sua azienda dopo le richieste di Yildiz, ormai determinata a tenerla lontana dalla propria vita. La decisione arriva in seguito alla scoperta della gravidanza di Yildiz, confermata da un test a sorpresa. Per Ender sarà l’inizio di una nuova sfida, alla ricerca di un impiego che possa rilanciarla.

Ender indaga sulla presunta gravidanza di Yildiz

Ender sarà l'unica a non credere che Yildiz sia incinta, così farà di tutto per scoprire se sta dicendo la verità. Con l'aiuto di Caner, riuscirà a entrare in possesso della cartella clinica della ragazza, che dimostrerà che non è affatto incinta.

Halit sottopone Yildiz a un test a sorpresa

Risultati alla mano, andrà da Halit per dirgli che sua moglie lo sta solo ingannando. Inizialmente, lui crederà che Ender stia ordendo l'ennesimo piano, così si farà coinvolgere dalla situazione e sottoporrà Yildiz a un test di gravidanza a sorpresa, da cui verrà fuori che la ragazza è realmente incinta, con gran stupore di Yildiz stessa, visto che aveva finto di essere incinta solo per trattenere Halit a sé, invece il fato sembrerà essere dalla sua parte.

Yildiz impone delle condizioni al marito

Yildiz, a questo punto, sentirà di avere la situazione in pugno e farà al marito una richiesta specifica: "Da questo momento in poi non ti voglio più vedere 'giocare' con Ender".

Questa frase farà riferimento al tradimento scoperto da Yildiz pochi giorni prima. Ender le ha inviato una foto di lei e Halit a letto insieme, portando così a galla la loro relazione extraconiugale.

Yildiz non solo vorrà che Halit non abbia nessun contatto con la sua ex, ma gli chiederà di mandarla via dalla sua azienda. Halit non si potrà tirare indietro.

Halit licenzia Ender dall’azienda

Appena giungerà in ufficio, Halit convocherà subito Ender, dicendole che da quel momento non lavorerà più per la sua azienda. Ender capirà che questa scelta è stata fatta a causa delle richieste di Yildiz e Halit le confermerà la cosa: "Yildiz è incinta e ha fatto questa richiesta: ti vuole lontana dalla mia vita e anche fuori dall'azienda.

È mia moglie non posso non assecondarla". Ender sarà molto arrabbiata, anche perché si sentirà sconfitta, ma con dignità lascerà quell'ufficio e se ne andrà via.

Ender cerca una nuova opportunità professionale

La prima cosa che farà sarà cercare un nuovo lavoro: si rivolgerà a Kemal, ma lui non sembrerà propenso ad aiutarla. Così Ender andrà a cercare fortuna da Alihan: gli spiegherà la situazione e lui le dirà che ormai nel suo campo ha una posizione consolidata e che può trovare facilmente un lavoro. Tuttavia, Ender non sarà dello stesso avviso e, alla fine, riuscirà a convincere Alihan a prenderla a lavorare da lui.