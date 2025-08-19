Nelle nuove trame di Forbidden fruit, Erim finirà nei guai dopo aver preso l’auto del padre senza patente. Durante un giro con i suoi nuovi amici investirà una persona, abbandonata poi sul ciglio della strada. In preda al panico, il ragazzo non si rivolgerà al padre Halit, ma chiamerà Kemal confessando: “Credo di aver ucciso qualcuno”.

I nuovi amici di Erim e l’ostilità di Yildiz

Erim avrà dei nuovi amici, che saranno poco raccomandabili. Glieli presenterà il suo compagno di scuola Alp, ma Erim sarà abbastanza ingenuo, perché non capirà che quei ragazzi, in realtà, vogliono la sua amicizia solo perché è ricco.

Quando li accoglierà a casa sua, loro non solo approfitteranno della sua generosità, ma si comporteranno da maleducati, cosa che farà arrabbiare Yildiz, che li caccerà di casa.

Lo scontro tra padre e figlio

Arrabbiato, Erim dirà tutto al padre, accusando Yildiz di tarpargli le ali con i suoi nuovi amici. Il padre darà retta al figlio, prendendosela con Yildiz. Invece, alla fine, anche Halit avrà modo di constatare la brutta influenza che questi ragazzi hanno su Erim, così gli proibirà di vederli.

Erim, invece, non gli darà ascolto: non solo continuerà a vederli, ma darà adito alle loro richieste, come quando gli chiederanno di prendere la macchina del padre per andare a fare un giro tutto insieme.

L’incidente sulle strade di Istanbul

Erim e i suoi amici saranno in giro con l'auto per le strade di Istanbul. La situazione è già pericolosa di per sé, visto che Erim non ha la patente, e in più il manto stradale non sarà dei migliori, dato che nevicherà. Fatto sta che Erim, in un momento di distrazione, investirà una persona che sarà intenta ad attraversare la strada.

Il panico di Erim e la fuga del gruppo

Uno degli altri ragazzi scenderà dall'auto e vedrà la persona in questione immobile e riversa a terra. "Oh mio Dio, l'abbiamo uccisa. Presto, scappiamo via", dirà agli altri, lasciando Erim lì da solo. Anche lui entrerà nel panico, prenderà l'auto e se ne andrà via, abbandonando la persona investita sul ciglio della strada.

La telefonata a Kemal durante il matrimonio di Zehra

Non vorrà assolutamente telefonare al padre, così chiamerà Kemal. Tuttavia, Erim non sarà a conoscenza del fatto che Kemal, proprio in quel momento, è in compagnia di Halit, perché a casa sua si sta per celebrare il matrimonio tra lui e sua sorella Zehra.

"Kemal, ti prego, aiutami, credo di aver ucciso qualcuno", esordirà il ragazzo in lacrime. Gli spiegherà che ha preso l'auto del padre e che ha investito questa persona. Kemal gli chiederà di mandargli la posizione, correrà subito da lui. Ovviamente, non potrà omettere a Halit l'incidente in cui è rimasto coinvolto il figlio. Glielo rivelerà e insieme correranno dal ragazzo per capire se la persona investita è effettivamente morta.