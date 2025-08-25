Negli episodi della soap opera turca Forbidden Fruit in onda su Canale 5 dal 30 agosto al 6 settembre 2025, Kemal proporrà all’ex moglie Yildiz di lasciare Halit Argun per rifarsi una nuova vita con lui, ricevendo un netto rifiuto.

Halit vuole divorziare da Yildiz

Appena Halit tornerà a casa, Ender si avvicinerà a Bulent per farlo ingelosire. Successivamente, Ender proporrà ad Halit di offrire una grossa somma di denaro a Yildiz, con la convinzione che la sua rivale se ne andrà via senza il marito. Dopo essere stata messa in guardia da Kemal, Yildiz rifiuterà i soldi di Halit.

Poco dopo, Yildiz chiederà a Kemal di non licenziarsi e gli darà un bacio sulle labbra sotto lo sguardo di sua sorella Zeynep. A quel punto, Kemal prometterà all’ex cognata di allontanarsi da Yildiz, mentre in realtà porterà avanti l’alleanza stretta con Ender. Yildiz, invece, ribadirà a Zeynep di non amare Kemal e di non voler divorziare da Halit.

Dopo il rifiuto di Yildiz di fuggire con lui, Kemal darà le sue dimissioni ad Halit. Ben presto, quest’ultimo vorrà mettere fine al suo matrimonio con Yildiz, per avergli nascosto di essere stata sposata con Kemal in passato, ma deciderà di aspettare qualche mese per non rovinare la sua reputazione.

Hira promette di vendicarsi di Alihan

Spazio anche a Zeynep, che rimarrà delusa, appena Hira le confesserà che è Alihan l’uomo che sta frequentando.

Successivamente, Hira rivelerà a Zeynep di aver trovato a casa di Alihan degli anelli di fidanzamento con incisa una data. La pilota si sentirà tradita da Zeynep, quando le dirà che in realtà l’imprenditore voleva chiedere a lei di sposarlo.

A quel punto, si assisterà alla riconciliazione tra Alihan e Zeynep, che decideranno di convolare a nozze e si lasceranno andare alla passione. Infine, Hira prometterà di vendicarsi di Alihan, dopo la fine della loro breve relazione.

Riepilogo sull’alleanza tra Kemal e Ender

Dopo essere giunto a Istanbul, Kemal si è alleato subito con Ender. I due hanno unito le loro forze per far separare Halit e Yildiz. Così, Ender è riuscita a convincere l’ex marito Halit ad assumere Kemal come autista personale di loro figlio Erim.

Appena ha visto Kemal nella villa, rimasta sconvolta, Yildiz ha cercato di convincere il marito a licenziarlo senza riuscirci. Nel tentativo di liberarsi di Kemal, Yildiz è arrivata persino a nascondere un bracciale costoso nell’automobile guidata dallo stesso, con l’obiettivo di incastrarlo. Dopo aver scoperto subito il suo tranello, Kemal ha restituito il gioiello ad Halit, riuscendo a guadagnarsi la sua fiducia. Nemmeno Zeynep è riuscita a convincere l’ex cognato Kemal a lasciare in pace sua sorella Yildiz.