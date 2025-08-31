Le trame degli episodi di Forbidden Fruit in onda dall'8 al 14 settembre, in prima visione su Canale 5, rivelano che Halit ufficializzerà la notizia della gravidanza di Yildiz, mettendo così in standby il sogno del ritorno di fiamma con Ender.

Tuttavia, sarà proprio l'ex moglie di Halit a volerci vedere chiaro in questa vicenda: Ender indagherà per scoprire se Yildiz sia davvero incinta, tanto da incastrarla per la sua finta gravidanza.

Halit annuncia la gravidanza di Yildiz: anticipazioni Forbidden Fruit 8-14 settembre

Halit, dopo essere stato informato della gravidanza di sua moglie, deciderà di mettere al corrente dei fatti anche Lila, Erim e Zehra.

La reazione più dura sarà quella di Erim: sperando che Halit ed Ender potessero tornare insieme, non la prenderà affatto bene la notizia della gravidanza.

Intanto, Ender comincerà ad avere dei dubbi sul conto di Yildiz, tanto da ipotizzare che la donna stia portando avanti soltanto una messinscena in merito alla gravidanza, motivo per il quale vorrà vederci chiaro e togliersi ogni dubbio.

Yildiz incastrata per la finta gravidanza, Alihan furioso

Le anticipazioni di Forbidden Fruit della settimana 8-14 settembre rivelano che Ender fingerà un malore e si farà portare in ospedale, con l'intento di riuscire a entrare in possesso della cartella clinica di Yildiz.

La donna riuscirà nel suo intento e, nel momento in cui accederà al fascicolo, scoprirà che non esiste alcuna gravidanza: in questo modo riuscirà a incastrare Yildiz per le sue bugie ed Ender si dirà pronta a mettere Halit al corrente della situazione.

Intanto, Alihan scoprirà che Emir e Lila si stanno frequentando in segreto. La sua reazione sarà dura e, dopo aver licenziato il suo amico, impedirà alla nipote di continuare a vederlo.

Un duro colpo per Lila, la quale non riuscirà a darsi pace per ciò che è accaduto, dato il suo profondo interesse nei confronti di Emir.

La soap Forbidden Fruit confermata nel fine settimana di Canale 5

Nel pomeriggio del 13 e 14 settembre, l'appuntamento con Forbidden Fruit è confermato nel weekend di Canale 5 con nuove puntate speciali di un'ora che andranno in onda dalle 14:30 alle 15:45 in prima visione.

La soap dovrà assicurare un buon traino al talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che dopo la consueta pausa estiva tornerà in onda proprio in quel fine settimana con un nuovo ciclo di appuntamenti che terranno compagnia al pubblico dalle 16:30 alle 18:40.