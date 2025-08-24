Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit preannunciano nuovi problemi in vista per Yildiz.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Alihan scoprirà che Halit è stato l’amante di sua madre e la causa della separazione tra i suoi genitori.

Per vendicarsi del torto subito, l’imprenditore invierà in forma anonima un pacco ad Ender e Caner, contenente materiale compromettente su Yildiz.

Alihan medita vendetta contro Halit

Alihan riuscirà finalmente a scoprire l’identità dell’uomo con cui sua madre ha tradito il padre anni prima. Nelle puntate già trasmesse su Canale 5, Alihan ha avuto ricordi confusi riguardo a quel tradimento, ma tutto diventerà chiaro quando noterà l’orologio indossato dall’amante della madre: si tratta dell’orologio di famiglia che Halit regalerà a suo figlio Erim per il suo diciassettesimo compleanno.

La data incisa sull’accessorio, coincidente con quella che Alihan ricordava, confermerà i suoi sospetti. A quel punto, sarà certo che Halit è stato la causa del divorzio dei suoi genitori. Questa scoperta lo spingerà a mettere in atto un piano di vendetta: il suo obiettivo sarà rovinare il suo socio, arrivando persino a screditare Yildiz.

Ender riceve un pacco e scopre che è stato Alihan a mandarglielo

Mentre Alihan avrà uno scatto d’ira a causa degli ultimi eventi, facendo preoccupare anche Zeynep, Hakan verrà informato del piano segreto per rovinare il signor Argun.

Come parte della sua vendetta, Alihan farà recapitare in forma anonima un pacco a casa di Ender e Caner, i quali non riusciranno a capire chi possa averlo inviato.

All’interno ci sarà materiale compromettente su Yildiz, comprese alcune fotografie. Ender intuirà presto chi sia il mittente, ma non comprenderà le ragioni che hanno spinto Alihan a compiere un gesto simile.

Per chiarire la situazione, deciderà di affrontarlo di persona, presentandosi da lui per approfondire la questione e avanzando anche una proposta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alihan e Zeynep si sono baciati

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Zeynep si è fidanzata con Cem pur non provando veri sentimenti per lui.

La sorella di Yildiz ha cercato di essere sincera con il suo capo, ma non ha avuto il tempo di farlo, poiché si sono dovuti recare insieme a un evento organizzato da Ender.

Alla festa era presente anche Alihan, che, vedendo la sua ex andare in bagno, l’ha raggiunta e l’ha baciata.

Il riavvicinamento tra i due è stato notato da Zehra, che ha rivelato l’accaduto davanti agli invitati. Cem, deluso da quanto appreso, ha rifiutato di ascoltare le spiegazioni dei due amanti.