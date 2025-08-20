Forbidden fruit, nelle prossime puntate, metterà in luce un capitolo doloroso del passato di Ender. Durante un confronto con Alihan, la donna rivelerà di aver subito abusi dal patrigno e di non aver trovato protezione né nella madre né nel fratello. Una confessione che spezzerà l’immagine calcolatrice di Ender e lascerà Alihan senza parole, costringendolo a guardarla sotto una luce completamente diversa.

Ender e Alihan si sposano per vendicarsi di Halit

Nelle prossime puntate, Ender e Alihan si sposeranno. Nulla di romantico, sarà solamente un modo per affondare Halit, visto che entrambi, per motivi diversi, vogliono vendicarsi di lui.

Scelta che avrà delle conseguenze, soprattutto per Erim, che inizierà la sua fase di ribellione.

Farà la conoscenza di alcuni ragazzi poco raccomandabili e nonostante l'ordine del padre di non rivederli più, lui continuerà a frequentarli e ad assecondare le loro richieste. Come quando un giorno domanderanno di prendere l'auto del padre per andare in giro per Istanbul.

Erim finisce nei guai

Una marachella che costerà cara a Erim, visto che investirà una donna. Non la ucciderà, ma per lui saranno guai seri. Venuta a conoscenza dell'incidente, Ender se la prenderà con Halit, perché crederà che se il figlio si comporta in questo modo è solo colpa sua. Durante una lite gli minaccerà che finiranno in tribunale per la custodia di Erim.

Una sfida non semplice, perché, a quanto pare, Ender dovrebbe attendere fino a quando Erim compirà 17 anni. Tuttavia, Alihan la rassicurerà, dicendole che si rivolgerà al suo avvocato per capire se si può trovare un escamotage.

Il passato doloroso di Ender viene a galla

Quando Alihan tornerà a casa, dirà a Ender che si potrebbe fare un tentativo, ma se vuole che lui le stia vicino in questa battaglia, deve essere totalmente sincero con lui. "Non voglio trovarmi in tribunale e avere delle sorprese. Ti ricordo che sei stata quella donna che rimase incinta di Halit mentre lui era ancora sposato con Zerrin", dirà Alihan, "Voglio veramente sapere tutto di te".

Ender sembrerà offesa, perché Alihan ha giudicato solo l'apparenza, e per questo sarà un fiume in piena.

"Vuoi sapere tutto di me? Ok, allora ti posso raccontare degli abusi che ho subito da parte del mio patrigno e del fatto che non avevo nessuno che mi difendesse, perché quando dicevo anche solo una parola a mio fratello, rischiavo di prenderle anche da lui", dirà Ender e non si fermerà qui, "E poi che cosa ti devo dire di mia madre? Che lei sapeva tutto, ma preferiva fare finta di niente, perché faceva più comodo".

Alihan resterà senza parole, non si aspettava che Ender potesse nascondere un passato così triste. "Io non sono cresciuta con i privilegi che hai avuto tu", dirà Ender, "e sappi che dietro una persona cattiva, spesso si nasconde un passato difficile".