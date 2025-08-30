Nelle prossime puntate di La forza di una donna, la rivelazione di Sirin a Suat sull’incontro segreto tra Enver e Sarp darà il via a una serie di eventi drammatici. Suat incaricherà Munir di impedire la riunione, ma il suo intervento finirà per avere conseguenze ancora più gravi. Durante una fuga concitata, Enver sarà vittima di un infarto e sarà trasportato d’urgenza in ospedale da Sarp. Nel cuore della notte, Bahar inizierà a preoccuparsi per l’assenza del patrigno, finché non riceverà una telefonata da Hatice che confermerà il suo ricovero. La situazione si complicherà ulteriormente quando Bahar deciderà di chiamare il cellulare smarrito di Enver, senza sapere che a rispondere potrebbe essere proprio Sarp.

Sirin rivela a Suat l’incontro tra Enver e Sarp

Nelle prossime puntate di La forza di una donna, la decisione di Sirin di rivelare a Suat che Enver stava per incontrare Sarp porterà conseguenze inattese e drammatiche. L’uomo d’affari affiderà a Munir, il suo fidato collaboratore, il compito di impedire che quell’appuntamento abbia luogo.

Nonostante non riesca a fermarlo in tempo, Munir riuscirà comunque a rintracciare i due.

Il ricovero in ospedale

Di fronte alla minaccia, Sarp ed Enver si vedranno costretti a una fuga precipitosa. Proprio mentre stanno per salire su un taxi, Munir estrarrà la pistola e sembrerà pronto a premere il grilletto, ma non lo farà. Quando sarà sul taxi, Enver accuserà un infarto.

In condizioni critiche, verrà portato d’urgenza in ospedale da Sarp.

Intanto Bahar, nel cuore della notte, noterà l’assenza prolungata del patrigno. Convinta che fosse uscito per una cena con amici, inizierà a nutrire un sospetto crescente che qualcosa non vada. I suoi timori troveranno conferma quando riceverà la telefonata di Hatice, la quale le comunicherà che Enver è stato ricoverato, senza però conoscere i dettagli di quanto accaduto.

Bahar chiama il cellulare di Enver, non sa che è nelle mani di Sarp

La notizia getterà Bahar nello sconforto. Si confiderà con Ceyda e Yeliz, i quali invece sanno bene che Enver aveva un appuntamento segreto con Sarp e che quindi il pericolo era concreto. Nel frattempo anche i piccoli Nisan e Doruk, ascoltando le parole della madre, comprenderanno che la situazione è grave.

Mentre Enver lotterà per la vita in sala operatoria, Bahar noterà che tra i suoi effetti personali manca il cellulare. Convinta che possa essere rimasto a uno dei presunti amici con cui credeva avesse cenato, deciderà di chiamare. In realtà, il telefono è nelle mani di Sarp, accanto a Piril e a Suat. Quando sullo schermo comparirà il nome di Bahar, l’uomo sarà combattuto e non saprà se rispondere.