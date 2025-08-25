L'ultima edizione del Grande Fratello è durata sei mesi, anche per questo all'interno della casa si sono formati tanti legami sia amorosi che amichevoli.

Il rapporto tra Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato ha fatto discutere per settimane, ma non è andato avanti una volta terminata l'esperienza nel reality.

In un'intervista che ha concesso al programma radiofonico di Giada De Miceli (Non succederà più di Radio Radio), infatti, la ragazza ha dichiarato che il suo rapporto con il modello si è raffreddato moltissimo a causa di una serie di delusioni che hanno provato entrambi.

Le parole di Chiara dopo il programma

Nella casa del Grande Fratello era nata una forte complicità tra Chiara e Lorenzo, un legame che in molti avevano frainteso pensando che nascondesse un'attrazione più che amichevole.

Oggi, a distanza di mesi dalla fine dell'esperienza, la ragazza ha sorpreso tutti raccontando che il suo rapporto con Spolverato non si è rafforzato lontano dalle telecamere, anzi è quasi scemato.

"Tra noi c'era una forte amicizia e penso che il nostro rapporto è stato vero, ma fuori c'è stata una grande delusione e abbiamo preso strade diverse", ha dichiarato Cainelli in questi giorni.

Anche se avrebbero cercato di chiarirsi, i due ex inquilini sarebbero giunti alla conclusione che la loro intesa non era più la stessa e per questo la cosa migliore da fare era proseguire ognuno con la propria vita.

"Ci sono stati alcuni suoi comportamenti che mi hanno deluso, ma Alfonso non c'entra niente. Semplicemente non c'è più affiatamento", ha concluso la ragazza.

Ancora nessuna replica da parte di Lorenzo

Da quando è stata pubblicata l'intervista di Chiara, Lorenzo non ha ancora risposto e non è detto che lo farà.

Il finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, infatti, sembra voler stare lontano dalle polemiche, o almeno ci starebbe provando da quando è uscito dalla casa.

Durante l'estate Spolverato è stato spesso al centro dell'attenzione per presunti nuovi flirt, in particolare per quello con una ragazza con la quale avrebbe trascorso qualche giorno di vacanza in Sicilia a metà agosto.

Il modello, però, non è ancora uscito allo scoperto con una nuova fidanzata dopo la rottura con Shaila, che è avvenuta all'inizio dell'ultima puntata del reality.

Amicizia finita anche con Zeudi

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, Chiara ha messo in discussione più di un'amicizia, a partire da quella con Zeudi.

Durante le vacanze, infatti, Cainelli ha confermato ai fan che il suo rapporto con Di Palma si è raffreddato da un giorno all'altro e che sarebbe stata l'ex Miss Italia a metterle un muro una volta terminata l'esperienza nel reality.