Helena Prestes e Javier Martinez continuano a essere al centro dell’attenzione, nonostante siano passati molti mesi dalla fine del Grande Fratello. Alessandro Rosica ha voluto smentire i rumor circolati sul web negli ultimi giorni, relativi a una presunta crisi tra i due.

La segnalazione di Amedeo Venza su Helena e Javier

Nei giorni scorsi, Amedeo Venza ha attirato l'attenzione degli utenti di Instagram raccontando di una presunta crisi in corso tra Helena e Javier.

Secondo le voci che sarebbero arrivate all'esperto di gossip, i concorrenti dell'ultimo Grande Fratello litigherebbero spesso per futili motivi, a partire dalla scelta dell'arredamento della casa dove andranno a vivere dopo l'estate.

Queste voci si sono diffusi in rete proprio nel periodo in cui Helena e Javier hanno festeggiato i loro primi sei mesi da fidanzati, un traguardo che la coppia ha deciso di vivere lontano da occhi indiscreti e senza scambiarsi romantiche dediche sui social.

Le precisazioni dell'esperto di gossip Alessandro Rosica

Alessandro Rosica è intervenuto su Instagram per provare a fare chiarezza sulle chiacchiere che stanno circolando da qualche giorno sulla coppia del Grande Fratello.

"Mi avete bombardato di domande su una presunta crisi tra Helena e Javier. Nessuna crisi, loro sono sempre insieme e sono innamorati", ha svelato l'esperto di gossip in un post che ha dedicato ai due.

I fan di quelli che sono stati ribattezzati gli Helevier possono stare tranquilli, perché tra i loro beniamini va tutto bene, anche se non si fanno vedere insieme sui social per un periodo.

La convivenza a Terni per amore

La relazione tra Helena e Javier è cresciuta e si è consolidata dopo la fine del Grande Fratello, tant'è che a breve i due si trasferiranno a Terni e lì inizieranno una nuova vita insieme.

Helena ha deciso di lasciare Milano per amore del compagno, che da settembre tornerà a giocare a pallavolo proprio per la squadra della città dove andrà a vivere.

Secondo alcune voci, ancora da confermare, Helena sarebbe pronta a rifiutare il ruolo di concorrente della prossima edizione del GF spagnolo per non allontanarsi troppo dal fidanzato.

I due sono legati da sei mesi, ma starebbero già facendo progetti importanti, dalla convivenza che inizierà a breve al sogno di creare una famiglia tutta loro a neppure un anno di distanza dal loro primo incontro tra le mura più spiate d'Italia.