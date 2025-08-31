In questi giorni, Helena Prestes e Javier Martinez sono stati a New York, ma solo nelle ultime ore è emerso che il viaggio è stato un regalo dei fan. Sui social si discute molto della scelta della coppia del Grande Fratello di accettare doni così costosi da parte di chi li sostiene, ma anche del fatto che entrambi avrebbero velatamente lasciato intendere di desiderarne altri, visto che Javier ha confidato di voler visitare il Giappone.

Le dichiarazioni in aereo che fanno discutere

Si è conclusa l'avventura americana di Helena e Javier: dopo circa una settimana, hanno lasciato New York a bordo di un aereo, ma prima hanno voluto ringraziare chi ha permesso tutto questo.

In una storia postata su Instagram (solo per chi è abbonato al suo canale), Helena ha detto: "Vogliamo ringraziare i nostri fan che ci hanno regalato un viaggio e noi l'abbiamo fatto in business class, ci stiamo sentendo molto top".

Javier è intervenuto e ha aggiunto: "Questo è tutto merito vostro, vi amiamo. Vi amo con tutto il cuore".

"Grazie per quel regalo che ci avete fatto, e spero in tanti altri viaggi, vero Javier?", ha proseguito Helena sempre rivolgendosi alle persone che, di fatto, le hanno pagato la trasferta oltreoceano.

"La prossima destinazione vorrei che fosse il Giappone, sempre che tu abbia il coraggio di venire", sono state le ultime parole di Javier, che tanti utenti hanno interpretato come una velata richiesta ai fan di continuare a regalare viaggi a lui e alla fidanzata.

Il parere degli utenti di X

Da quando si è saputo che Helena e Javier sono stati a New York grazie ai fan, sui social c'è chi si è esposto per criticare sia la coppia del Grande Fratello che chi gli ha regalato soldi pur essendo consapevoli che potrebbero permettersi un viaggio in America.

"Quindi il viaggio era pagato dai fan, che ridere", "Adesso chiedono pure un viaggio in Giappone", "Viaggio pagato anche da chi si abbona al canale social per vedere cosa postano", "Mi manda fuori di testa sapere che gente paga viaggi a chi se li può permettere", "Poveracci", "Non gli è bastato questo, vogliono pure altri viaggi", "Anche quelli in Egitto e in Grecia li hanno pagati i fan", si legge su X.

Alcuni utenti, però, hanno preso le parti di Helena e Javier spiegando che i fan gli avrebbero regalato solo un buono e loro due avrebbero deciso di usarlo per andare negli Stati Uniti.

I rumor sul ritorno in Italia

In queste ore si sta parlando di Helena e di Javier anche per un possibile impegno professionale piuttosto prestigioso.

Secondo rumor ancora tutti da verificare, presto potrebbero sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema che è in corso a Venezia.

I diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo, ma si sa che poche ore fa hanno lasciato New York e la loro destinazione dovrebbe essere l'Italia.