Helena Prestes e Javier Martinez sono a New York e nelle ultime ore hanno deciso di condividere con i fan alcuni momenti della loro quotidianità. La finalista del Grande Fratello, ad esempio, ha riattivato il suo profilo Instagram e ha iniziato a postare foto e video mentre era al lavoro, molto probabilmente per qualche shooting. Il pallavolista, invece, ha visitato la città nell'attesa che la fidanzata portasse a termine tutti i suoi impegni del giorno.

Il ritorno della coppia su Instagram

Qualche giorno fa sul web non si parlava d'altro della scelta di Helena di disattivare il suo account Instagram dopo uno sfogo contro gli hater ma soprattutto dopo un "raduno" con i fan che non sarebbe andato molto bene.

Poche ore dopo questa mossa che ha spiazzato tutti, la modella è stata avvistata all'aeroporto di Milano con Javier poco prima di prendere il volo che li avrebbe portati a New York .

Quelli che nella casa del Grande Fratello erano stati ribattezzati gli Helevier, sono rimasti in silenzio per un paio di giorni: i sostenitori della coppia, infatti, non hanno avuto notizie per circa 48 ore.

Il 21 agosto, però, sia Prestes che Martinez sono riapparsi sui social con nuovi contenuti dall'America: lei si è mostrata al lavoro (in preparazione forse un servizio fotografico per qualche brand importante), invece lui ha posato per le strade della città in versione turistica .

buongiorno solo ai bellissimi newyorkesi e alla parte sana della family levriera per tutto il resto a breve ci sarà posta per voi mai fare arrabbiare i buoni perché poi ti sbranano 💋 #helevier 🤍🤍🖇️🇺🇸 pic.twitter.com/1vGXLnBWgf — Mara/levrieri dietro di me 🐻🐴🇦🇷🇧🇷 (@Mara56113529) August 22, 2025

La gioia dei fan sui social

Il ritorno di Helena e Javier su Instagram ha reso felici i loro numerosi sostenitori, soprattutto quelli che già sentivano la loro mancanza non ricevendo aggiornamenti da qualche giorno.

"Buongiorno solo ai bellissimi", "Lei è la donna che non si ferma mai nella città che non dorme mai", "Un piacere vederla al lavoro", "La nostra Helena non si ferma", " Stupenda ", si legge su X da quando i concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello hanno pubblicato i primi contenuti della loro trasferta a New York.

La reazione alle offese degli hater

Poco prima di partire per New York con Javier, Helena ha deciso di postare su X un messaggio che era rivolto soprattutto a chi la critica e la offende da mesi.

In uno sfogo che non è passato inosservato, la finalista del Grande Fratello ha avvertito gli hater che d'ora in poi dovranno fare i conti con un avvocato che lei ha assunto per tutelarla da eventuali diffamazioni pubbliche.

Qualche giorno dopo anche Mariavittoria ha fatto la stessa cosa su Instagram: stanca di essere insultata da chi non l'ha apprezzata come concorrente del reality, la dottoressa ha avvisato che ricorrerà alle vie legali contro chi continuerà a prenderla di mira sia sui social che nel privato.