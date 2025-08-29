In questi giorni Helena Prestes e Javier Martinez sono a New York, ma il loro rientro in Italia dovrebbe essere imminente. Stando a quello che si legge sul web, la coppia che si è formata nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello dovrebbe sfilare sul red carpet di Venezia e i fan già non vedono l'ora. Per ora la modella e il pallavolista non hanno ancora confermato la loro partecipazione ad una delle giornate della Mostra del Cinema, ma chi li sostiene si aspetta l'annuncio da un momento all'altro.

L'indiscrezione sull'impegno a Venezia

Fino al 6 settembre a Venezia andrà in scena l'82esima edizione della Mostra del Cinema, e tra i tanti ospiti che sono attesi sul red carpet ce ne sarebbero due amatissimi dal pubblico.

Secondo quanto si legge in rete in questi giorni, a breve Helena e Javier dovrebbero sfilare sul tappeto rosso di uno dei Festival più prestigiosi e conosciuti, e lo dovrebbero fare insieme.

I concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello non hanno ancora confermato la loro partecipazione a quest'evento, ma i loro fan sono già in trepidante attesa per scoprire i look che sfoggeranno davanti ai fotografi.

L'entusiasmo dei fan sui social

Al momento non si conosce il giorno in cui Helena e Javier dovrebbero sfilare sul red carpet di Venezia, ma i loro sostenitori sono pronti a qualsiasi evenienza.

"I nostri cuccioli insieme anche in questo viaggio a Venezia, che bello", "Incanteranno", "La royal couple sfilerà a Venezia", "Non vedo l'ora di vederli", "Sono troppo felice per loro", "Mi sentite urlare?", si legge su X da quando si è diffusa l'indiscrezione sulla possibile partecipazione della coppia del Grande Fratello ad una delle giornate dell'82esima edizione della Mostra del Cinema.

La vacanza in America prima di tornare al lavoro

La scorsa settimana Helena e Javier sono partiti per New York, dove si trovano tutt'ora per gli ultimi scampoli d'estate.

La coppia che è nata all'interno della casa del Grande Fratello lo scorso inverno, infatti, a breve tornerà al lavoro e dovrà affrontare nuove sfide professionali e non solo.

Come ha anticipato in un'intervista che ha rilasciato qualche settimana fa, quest'autunno Martinez giocherà nella squadra di pallavolo di Terni, e la fidanzata lo seguirà.

Stando a quello che ha raccontato il 30enne di origini argentine, presto lui e Prestes si trasferiranno in Umbria e lì inizieranno una nuova convivenza (la seconda se si calcola quella tra le mura più spiate d'Italia che è durata oltre sei mesi).

La modella, dunque, avrebbe deciso di lasciare Milano per amore del compagno con il quale intende costruire qualcosa di importante, in particolare una famiglia.