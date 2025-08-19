Il 18 agosto Helena Prestes e Javier Martinez hanno partecipato ad un evento con i fan, ma la finalista del Grande Fratello sembrava tutt'altro che contenta di essere lì. Come dimostrano molti video che stanno circolando sui social da qualche ora, la modella è parsa infastidita sia dalle richieste dei presenti che dal comportamento del fidanzato, che invece ha cercato di intrattenere il fandom di coppia con sorrisi e battute.

La reazione di Helena spiazza i fan

Stanno facendo molto discutere le parole che ha usato Helena quando le è stato chiesto di interagire con i fan che stavano partecipando a un evento di coppia, una speciale di raduno organizzato per festeggiare quelli che nella casa del Grande Fratello erano stati ribattezzati gli Helevier.

Lunedì scorso, infatti, la modella non è riuscita a nascondere il disagio che stava provando nel dover fare quello che si aspettavano i suoi sostenitori, soprattutto in relazione a Javier.

In un video che sta circolando su X, infatti, si vede Prestes quasi seccata dalle continue richieste dei presenti di dire o di fare qualcosa per loro, anche solo un breve discorso o uno scambio di affettuosità con il fidanzato.

"Io sono venuta qua perché volevate stare insieme, ma non sono abituata a fare questa cosa. Come si fa? Cosa vi aspettate? Cosa pretendente che faccia?", ha dichiarato la 35enne al microfono.

"Almeno un sorriso", ha risposto una persona tra la folla prima che Helena andasse avanti.

helena odia e schifa così tanto javier e questa farsa imbarazzante che devono portare avanti per due fan e quattro spicci che non fatica manco a nasconderlo anche il video dell’arrivo molto divertente consiglio la visione pic.twitter.com/YXLSb4XYPY — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) August 19, 2025

Il gelo anche con Javier

Helena ha aggiunto che sperava di divertirsi a quest'evento, magari bere e ballare qualche ora con i fan senza dover parlare o fare quello che loro si aspettavano da lei.

"Perché non volete ballare e bere? Le foto le avete già sul canale", ha concluso la finalista del Grande Fratello prima di lasciare spazio a Javier.

In un altro video che è stato postato su X qualche ora fa, si vede l'atteggiamento che aveva Prestes quando è arrivata alla villa dove la stavano aspettando i suoi sostenitori.

La modella è scesa dalla macchina in fretta e non ha sorriso né a chi la stava riprendendo né a Martinez, che è stato quasi ignorato e lasciato indietro.

Il parere degli utenti di X

Sui social sono in molti a pensare che Helena era parecchio infastidita all'evento con i fan, ma c'è anche chi sospetta che ce l'aveva un po' anche con Javier.

"Lei odia così tanto questa farsa imbarazzante che devono portare avanti per quattro spicci, non lo nasconde nemmeno", "Lei voleva scappare", "Non sa più come uscire da questa situazione, si vede che è stanca", "Un evento flop, sarebbe scappata se avesse potuto", "Che imbarazzo", "Ma lui perché non la fa parlare?", si legge su X in queste ore.