Il futuro di Helena Prestes potrebbe essere ancora legato al Grande Fratello, ma non in Italia. Secondo quanto ha rivelato Amedeo Venza su Instagram, sarebbe finita nel mirino degli autori del GF spagnolo: lei, però, propenderebbe per il "no", soprattutto per preservare la storia d'amore con Javier Martinez. I fan, in queste ore, hanno saputo che si assenterà per un po' dai social per motivi che ha scelto di non rendere pubblici.

Il messaggio di Helena ai follower

Oggi, 5 agosto, Helena ha deciso di comunicare ai suoi fan che si assenterà per un po' dai social, quindi per un po' non pubblicherà foto e video, come è solita fare ogni giorno.

"Scusatemi, sto prendendo dei giorni per me. Tornerò tra tre giorni. Grazie", ha scritto in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram prima di concedersi una breve pausa.

pure io, mi prendo 3 anni pic.twitter.com/LshFoofHWQ — mari💜 paziente3 (@marieleserie) August 5, 2025

La finalista del Grande Fratello non ha dato ulteriori spiegazioni, quindi i suoi follower dovranno accontentarsi del messaggio pubblicato poco prima di staccare la spina.

Il parere degli utenti di X

La temporanea "sparizione" di Helena dai social ha dato il via a una serie di teorie, molte delle quali legate a una possibile crisi con Javier.

"Esistono anche i problemi personali, magari non riguarda la coppia", "Non fasciamoci la testa prima di rompercela", "Se si sta prendendo dei giorni da sola, vuol dire che deve prendere una decisione importante", "Starà pensando di mollare il fidanzato", "Io farei come lei, mi prenderei tre anni", si legge su X da quando la concorrente del Grande Fratello ha anticipato che nei prossimi giorni non si farà viva su Instagram.

Il retroscena di Amedeo Venza

Lo stesso giorno in cui Helena ha informato i suoi fan che sparirà per qualche giorno, Amedeo Venza ha svelato un'indiscrezione che gli è giunta all’orecchio sul futuro della ragazza.

"Helena contattata per il GF spagnolo. Quasi sicuramente rifiuterà per stare accanto a Javier", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che è apparsa sul suo profilo Instagram il 5 agosto.

Secondo questo rumor, Helena sarebbe "corteggiata" dagli autori del Gran Hermano, ma lei non vorrebbe accettare la proposta per non complicare il suo legame con Martinez.

Inoltre, nell'ultima stagione ha vissuto per circa sei mesi isolata dal mondo esterno e dicendo "sì" alla versione spagnola del reality si ritroverebbe nella stessa situazione per un periodo ulteriore ancora da definire.

In Italia, invece, le porte della casa si riapriranno a ottobre e sarà Simona Ventura a condurre un'edizione che dovrebbe essere totalmente Nip, quindi con un cast composto da gente comune.