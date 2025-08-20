Tra poco più di un mese è previsto il ritorno del Grande Fratello su Canale 5, una nuova edizione che sarà condotta da Simona Ventura e che si preannuncia molto diversa da quelle che sono andate in onda negli ultimi anni. Stando alle indiscrezioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni, i concorrenti saranno tutti Nip (persone comuni) e dovranno rispettare regole piuttosto rigide perché non saranno permesse trasgressioni. Si dice, inoltre, che alcuni personaggi potrebbero soggiornare nella casa per brevi periodi, ma solo per vivacizzare le dinamiche del gioco.

Novità sulla stagione in partenza a fine settembre

C'è molta curiosità per il cast della nuova edizione del Grande Fratello , soprattutto perché si dice che sarà composto solo da persone comuni.

Anche Lorenzo Pugnaloni ha confermato questa indiscrezione sostenendo che gli autori e Simona Ventura avrebbero detto un secco "no" a influencer e tiktoker, quindi i nuovi inquilini della casa più spiata d'Italia dovrebbero essere tutti sconosciuti.

"La linea Nip verrà mantenuta. L'unica cosa che potrebbe accadere, è l'entrata di alcuni personaggi per una/due settimane solo per creare dinamiche", ha specificato l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram.

I Vip che andrebbero a vivere per brevi periodi nella casa, dunque, non sarebbero in gioco, anzi verrebbero considerati ospiti utili al gioco e alle interazioni tra i concorrenti ufficiali.

Il regolamento torna alle origini

Sempre Pugnaloni ha svelato che la nuova edizione del Grande Fratello proporrà un ritorno alle origini anche nel regolamento: stando a quello che si legge sul web a poco più di un mese dalla messa in onda della prima puntata (si parla di lunedì 29 settembre), i concorrenti saranno chiamati a rispettare regole piuttosto rigide.

"Nessuna trasgressione al regolamento verrà accettata", ha specificato l'esperto di gossip sui social.

Se nelle ultime stagioni il conduttore e gli autori spesso hanno chiuso un occhio di fronte a sfuriate eccessive e ad altri comportamenti sopra le righe, sembra che quest'anno le cose andranno diversamente e gli inquilini della casa dovranno stare molto attenti a quello che faranno e che diranno davanti alle telecamere.

Il rumor sull'ex flirt di Olly

I concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello sono ancora top secret, ma sul web sta circolando il nome di una possibile inquilina della casa.

Stando a quello che ha raccontato Gabriele Parpiglia sui suoi canali social, una hostess di un hotel di Milano avrebbe sostenuto e superato almeno tre provini per il reality.

Angela (questo sarebbe il nome della presunta candidata al cast del GF), inoltre, di recente avrebbe avuto una frequentazione con il cantante Olly.