Da alcuni giorni Javier Martinez e Helena Prestes sono insieme a New York e tra un impegno e l'altro stanno aggiornando i fan con foto e video della loro trasferta statunitense. Sui social, però, sta circolando lo screenshot di una conversazione che il manager del concorrente del Grande Fratello avrebbe avuto con una follower, in particolare uno scambio di battute che ci sarebbe stato sul fatto che il pallavolista sarebbe volato oltreoceano solo per accompagnare la fidanzata e non per lavorare.

La risposta che fa discutere

La storia d'amore tra Helena e Javier procede a gonfie vele, e la prova arriva dai contenuti che entrambi stanno postando da New York, dove si trovano da meno di una settimana.

Tra i fan del Grande Fratello, però, c'è chi si è chiesto se Martinez è andato in America per fare compagnia a Prestes oppure se anche lui lì ha qualche impegno professionale.

"Lui è andato solo per accompagnare lei?", ha chiesto una follower al manager del pallavolista che tra qualche settimana dovrebbe giocare per la squadra di Terni.

"Lei lavora, lui accompagna", questa è stata la risposta della persona che si occupa della carriera di Javier sia nello sport che sui social.

Quando qualcuno gli ha fatto notare che dopo il reality il 30enne avrebbe fatto spesso l'"accompagnatore" della fidanzata, il suo manager ha aggiunto: "Noi spingiamo sempre per farlo lavorare.

Spero che non appena tornerà dalla vacanza a New York si darà da fare, cosa che gli stiamo dicendo da quando è uscito dalla casa".

Le opinioni degli utenti di X

Le risposte del manager di Javier non sono passate inosservate, anzi sui social c'è chi si è esposto per commentarle in maniera pungente.

"Praticamente ha detto che nella vita fa l'accompagnatore di Helena", "Ma se deve tornare a giocare, non avrebbe dovuto iniziare una preparazione atletica?", "Questo si sapeva", "Poi si offende se gli danno del mantenuto", "Pure il suo manager gli dice di lavorare e lui non lo fa?", "Il manager non dovrebbe darlo in pasto ai social", "Ma che manager è che parla male del suo assistito?", si legge su X in queste ore.

La convivenza nel futuro della coppia

Da un po' di tempo Helena e Javier hanno deciso di tutelarsi dalle offese degli hater; la modella, in particolare, ha scritto su X che chiunque proverà a diffamarla potrebbe andare incontro a conseguenze di natura legale.

La coppia che si è formata nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello, infatti, non intende passare sopra agli insulti e alle critiche di chi non approva il loro rapporto, nonostante sia sempre più solido.

Stando a quello che ha dichiarato Martinez in una recente intervista, dopo l'estate lui e la fidanzata si trasferiranno a Terni (la città della squadra di pallavolo per la quale giocherà) e inizieranno una nuova convivenza dopo quella tra le mura più spiate d'Italia.