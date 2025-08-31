Javier Martinez e Helena Prestes sono fidanzati da mesi, ma sui social c'è ancora chi dubita del sentimento che è nato tra i due all'interno della casa del Grande Fratello. Oggi, 31 agosto, il pallavolista ha deciso di rispondere in modo piuttosto pungente a chi non crede al suo amore per la modella, e l'ha fatto ricordando agli hater che la vita vera non si racconta su Instagram.

Lo sfogo di Javier sui social

A meno di un mese dall'inizio di una nuova edizione del Grande Fratello, sul web si parla ancora di Javier e del sentimento che lo lega a Helena da più di sei mesi.

Sui social c'è ancora chi non crede alla storia d'amore tra Martinez e Prestes, in particolare ai comportamenti di lui che non sarebbero quelli di un uomo realmente coinvolto.

Agli hater che l'hanno stuzzicato sul fatto che pubblicherebbe poche foto insieme alla fidanzata, il pallavolista ha risposto: "Non mi preoccupano messaggi di questo genere, provo compassione per voi".

"Mi dispiacerebbe se la brava gente credesse a queste cavolate. La vita non è Instagram, è altro. Datevi una svegliata, che sarebbe ora. Iniziate a trovare argomenti nuovi, che mi sto annoiando", ha concluso il 30enne sul suo account social.

Perché se parli di lui, a lui frega meno di zero.

Ma se gli tocchi Helena e l’amore che prova per lei, allora vi asfalta alla grandissima.



U O M O come ne esistono pochi. pic.twitter.com/ffEXwyQah9 — Mareluna✨ (@mareluna2022) August 31, 2025

Il supporto dei fan su X

La presa di posizione di Javier su Instagram, ha reso felici sia i suoi fan che quelli del suo rapporto con Helena.

"Se parli di lui non gli importa, ma se gli tocchi l'amore che prova per Helena vi asfalta", "Lui è un uomo come ne esistono pochi", "Non toccategli Helena o sono guai", "La difenderà sempre, è un grande", "Ha fatto bene", "Non si deve fermare", "Bravo", "Il migliore", "Fantastico", hanno commentato alcuni utenti su X dopo aver letto lo sfogo del concorrente del Grande Fratello.

La polemica sul viaggio a New York

Sempre in queste ore sul web si è parlato della scelta di Helena e Javier di andare a New York grazie ai fan: come ha rivelato la stessa finalista del Grande Fratello, la vacanza che ha fatto negli Stati Uniti con il fidanzato è stata un regalo delle tantissime persone che li seguono da mesi con affetto e con costanza.

"Pensa aver guadagnato migliaia di euro in sei mesi di GF, farti pagare il viaggio dai fan e chiederne altri", "Assurdo che la gente regali soldi a chi non ne ha bisogno", "Ricevere regali è un conto, chiederli è un altro", hanno polemizzato alcuni utenti di X.

"Speriamo in tanti altri viaggi, vero Javi?", ha chiesto Prestes alla fine di un video che ha fatto storcere il naso a molte delle persone che l'hanno visto sui social.

"Certo, la prossima destinazione vorrei che fosse il Giappone", ha chiosato il pallavolista in quelli che tanti hanno interpretato come un suggerimento ai fan su un regalo che potrebbero fargli in futuro e che lui apprezzerebbe.