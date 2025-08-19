La macchina del Grande Fratello è già al lavoro per selezionare i concorrenti della nuova edizione e, secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella rubrica Chicchi di gossip, tra i possibili ingressi nella casa più spiata d’Italia figurerebbe anche Angela Fernandez, ex fidanzata di Olly.

Grande Fratello: Angela Fernandez potrebbe varcare la porta rossa

Nei giorni scorsi, Parpiglia ha parlato dell'ingresso nella casa del GF di una concorrente di origine spagnola e in queste ore ha fornito un ulteriore dettaglio sulla prima presunta concorrente del reality show.

"Clamoroso, l’ex di Olly verso il GF Nip", ha annunciato Parpiglia, spiegando che tale ragazza, Angela Fernandez, è sconosciuta al grande pubblico perché di professione fa la hostess in un albergo di Milano. Secondo i rumor, la ragazza sarebbe già arrivata al terzo provino. Per quanto riguarda la relazione con Olly, pare che lui l'abbia contattata su Instagram e, dopo un'uscita, sarebbe iniziata una breve relazione.

Gabriele Parpiglia ha concluso l'indiscrezione con un punto di domanda sul possibile ingresso di Angela: "Sarà questo il motivo che l’ha portata al GF?".

Tutte le novità

A differenza delle ultime edizioni, il Grande Fratello tornerà alle origini. Ciò significa che a varcare la porta della casa non ci saranno concorrenti Vip.

Tra gli autori è previsto il ritorno di Fabio Pastrello, che in passato ha curato diverse edizioni del GF Nip. Oltre a scartare tutti coloro che hanno un breve passato in tv, saranno scartati gli influencer. Infine, pare che sia stata bocciata l'idea dell'ingresso di una guest star, quindi i concorrenti del prossimo reality saranno tutti sconosciuti con delle storie da raccontare.

La reazione di alcuni utenti del web sul reality

Su X diversi utenti hanno espresso una loro opinione sui cambiamenti che riguardano il GF.

"Scusate, ma la ex di Olly non è un personaggio famoso visto che sarà stata ripresa in alcuni video e interviste?", ha domandato un utente. Un altro ha affermato: "A stento conosco il cantante, figuriamoci lei.

Ma, come al solito, sarà seguita sui social. Quindi punto e a capo, non se ne esce. Dovrebbero andare in giro per strada a cercare gente". Un telespettatore, invece, si è detto scettico sul silenzio riguardante il cast: "Siamo al 19 agosto, ma ancora non sappiamo nulla di quest'edizione". "Non vedo l'ora di leggere qualche anticipazione legata al GF di SuperSimo" ha affermato un ulteriore utente.