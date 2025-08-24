Lunedì 29 settembre dovrebbe segnare la riapertura delle porte della casa del Grande Fratello. È quanto si vocifera da giorni sul web e che Lorenzo Pugnaloni ha confermato attraverso i suoi canali social. Secondo l’esperto di gossip, la nuova edizione del reality porterà con sé diverse novità: il televoto sarà attivo esclusivamente tramite sms, il regolamento sarà rigido e i concorrenti espulsi non potranno recarsi in studio, non sono previsti ingressi in corsa e i partecipanti non avranno contatti con l’esterno, salvo le sorprese in prima serata.

Le indiscrezioni a poco più di un mese dal debutto

Secondo quanto si legge sul web, dovrebbe mancare poco più di un mese all'inizio dell'edizione del Grande Fratello, che sarà condotto da Simona Ventura.

Al momento, l'esordio del reality è previsto il 29 settembre, ma non sono da escludere eventuali cambiamenti da qui alla messa in onda della prima puntata.

Oggi, 24 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha postato su Instagram un breve elenco di alcune delle novità che il programma dovrebbe proporre al pubblico sin dal debutto.

"Televoto solo via sms, escluso lo spazio social in studio, nessun ingresso in corsa, regolamento rigido e nessun contatto con l'esterno", ha scritto l'esperto di gossip sul suo account.

Cambiamenti in arrivo nel format e in studio

Pugnaloni ha anche specificato che i nuovi concorrenti del Grande Fratello dovranno rispettare regole piuttosto ferree: qualora qualcuno dovesse essere espulso per gravi violazioni del regolamento, non passerebbe neppure dallo studio una volta uscito dalla casa.

Sempre secondo queste ultime novità, quest'anno non ci dovrebbe essere uno spazio dedicato ai commenti degli utenti sui social, quindi si starebbe pensando di non includere nel cast il ruolo che negli ultimi anni è stato affidato a Rebecca Staffelli.

Gli unici contatti con l'esterno che avranno gli inquilini, infine, saranno quelli con chi parteciperà alle puntate in prima serata per fare qualche sorpresa.

"Speriamo che mantengano il punto e non cambino", ha chiosato Pugnaloni su Instagram.

No agli influencer e ai tiktoker nel cast

I concorrenti del prossimo Grande Fratello dovrebbero essere tutti sconosciuti, o almeno questo è quello che si vocifera sul web da quando si è saputo che la rete vorrebbe tornare alle origini con l'edizione in partenza a fine settembre.

Gli autori sarebbero alla ricerca di personalità forti, di storie da raccontare e di uomini/donne che non hanno molti follower sui social: dal cast del reality che sarà condotto da Simona Ventura, infatti, dovrebbero essere esclusi sia gli influencer che i tiktoker.