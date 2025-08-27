Salvo cambi di programma, la nuova edizione del Grande Fratello debutterà su Canale 5 lunedì 29 settembre e sarà condotta da Simona Ventura. Il cast non sarebbe ancora definitivo: gli autori sarebbero alla ricerca di pochi concorrenti con storie interessanti da raccontare. La rete avrebbe detto "no" a tutti gli ex partecipanti di Temptation Island, motivo per cui nella casa non dovrebbe entrare nessun volto già noto.

Le caratteristiche degli inquilini ideali

Manca poco più di un mese all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello e sul web stanno già circolando le caratteristiche che dovrebbero avere i futuri inquilini della casa.

Secondo quanto riportato sul web, gli autori del reality starebbero cercando persone comuni con storie emozionanti: dovrebbero essere pochi (al momento si escluderebbero gli ingressi a programma già cominciato) e non noti al pubblico.

La rete avrebbe anche detto "no" agli ex partecipanti di Temptation Island, sia quelli di quest'anno che quelli delle passate stagioni; l'obiettivo sarebbe quello di tornare alle origini con un cast ridotto, ma con storie da raccontare ai telespettatori.

Incerti gli opinionisti in studio

Nell'edizione del Grande Fratello che esordirà su Canale 5 il 29 settembre, però, potrebbe cambiare anche la modalità di voto: se fino a pochi mesi fa i fan potevano salvare i loro concorrenti preferiti tramite sms, app e telefono fisso, nella nuova stagione le cose dovrebbero andare diversamente.

Del cast, invece, si sa soltanto che a condurre il reality sarà Simona Ventura e che ad affiancarla ci saranno nuovi opinionisti, ma non sarebbe stato scelto ancora nessuno (trattative in corso con alcuni personaggi top secret).

La durata di cento giorni

Un'altra novità che la rete dovrebbe proporre al pubblico è quella sulla durata della nuova edizione del Grande Fratello.

Se negli ultimi anni il reality è andato in onda per cinque o sei mesi consecutivi si dice che la stagione 2025/26 dovrebbe fare compagnia ai telespettatori per circa 100 giorni, come accadeva alle origini.

Non sarebbe da escludere, però, un possibile prolungamento del programma in caso di buoni ascolti, proprio come è successo quando c'era Alfonso Signorini alla conduzione.

Nessuna novità, infine, per quanto riguarda la versione "super Vip", che dovrebbe essere trasmessa il prossimo anno, un'edizione speciale alla quale dovrebbero partecipare solo vecchie glorie del format.