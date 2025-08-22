In questi giorni è stata pubblicata un'intervista in cui Amanda Lecciso, sulle pagine di Di Più Tv, ha parlato per la prima volta della fine della sua storia con Iago Garcia. Secondo quanto rivelato da Amedeo Venza su Instagram, però, i concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello non sarebbero mai stati una vera coppia: un ex inquilino gli avrebbe confidato che i due avrebbero solo finto una relazione per restare al centro dell’attenzione dopo il reality.

L'indiscrezione che circola sul web

"Ci siamo lasciati, la nostra relazione non ha retto alla distanza e ai mille impegni", ha dichiarato Amanda quando le è stato chiesto perché non si mostrava più con Iago da qualche settimana.

La concorrente dell'ultimo Grande Fratello, però, ci ha tenuto a precisare che tra lei e l'attore non c'è nessun rancore, anzi, di comune accordo hanno deciso di rimanere amici.

Secondo quanto scritto da Amedeo Venza su Instagram, però, i due non sarebbero davvero ex, perché il loro rapporto sarebbe stato creato a tavolino per rimanere al centro dell'attenzione dopo la fine del programma al quale hanno partecipato.

"Non sono mai stati insieme, me lo disse un loro ex collega. Tutto per hype", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo profilo social dopo aver appreso dell'intervista con la quale Amanda ha annunciato la rottura.

Il silenzio di Iago e l'ironia degli utenti di X

Se Amanda ha scelto di rendere pubblica la rottura con Iago, quest'ultimo non si è ancora esposto per dare la propria versione di quanto accaduto nel suo privato di recente.

Al momento, l'attore preferisce rimanere in silenzio, ma questo potrebbe dipendere dal fatto che nell'intervista Lecciso ha parlato a nome di entrambi.

La notizia dell'addio tra quelli che nella casa del Grande Fratello erano stati ribattezzati gli Amago, inoltre, è stata accolta con pungente ironia da alcuni utenti social.

Su X, ad esempio, c'è chi ha scherzato sul fatto che Amanda e Iago hanno chiuso proprio nel periodo in cui i programmi televisivi sono in pausa, quindi non possono ospitarli come hanno fatto nei mesi scorsi.

"Quindi si sono casualmente lasciati dopo aver finito le ospitate da Caterina Balivo?", ha commentato una fan dopo aver saputo della separazione della coppia.

gli amago si sono casualmente lasciati dopo aver finito le ospitate dalla balivo? pic.twitter.com/2DOSKjBgMW — 𝚂𝚙𝚒𝚕𝚊𝚌𝚒𝚌í 🍸 (@cloonatica) August 21, 2025

L'intesa nata nella casa

A differenza delle altre coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello, quella di Amanda e Iago è nata solo quando tutti e due sono stati eliminati.

Caterina Balivo ha ospitato spesso gli Amago a La volta buona, e il pubblico ha seguito con piacere i loro racconti su come si era evoluto il loro sentimento fuori dalla casa più spiata d'Italia.

Dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Puglia, i due non si sono più fatti vedere insieme e qualche giorno fa è arrivata la notizia della rottura.