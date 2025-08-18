Tra poco più di un mese inizierà la nuova edizione del Grande Fratello, ma alcuni ex concorrenti hanno ancora qualcosa da dire sull'esperienza che hanno vissuto all'interno della casa. Tommaso Franchi, ad esempio, in radio ha parlato in modo molto critico del reality e delle sensazioni che provava quando era un inquilino: il giovane ha definito il programma un incubo e ha precisato che non lo rifarebbe un'altra volta.

Le forti dichiarazioni di Tommaso in radio

Sono passati più di quattro mesi dalla fine del Grande Fratello, ma i fan si chiedono ancora se qualche concorrente è contento dell'avventura che ha vissuto e se la rivivrebbe dal principio.

Giada De Miceli ha posto questa domanda a Tommaso, e la risposta che ha ricevuto è stata piuttosto dura e inequivocabile.

"Per me è stato un incubo, sono contento di essermi svegliato. Mi vergognavo di essere lì dentro", ha affermato Franchi in radio.

Tommaso ha anche spiegato che ora ha capito perché non guarda molta televisione, compreso il programma al quale ha partecipato per quasi sei mesi.

Anche Mariavittoria si è lamentata dell'eccesiva durata del reality, mezzo anno in cui tutti gli inquilini perdono ogni contatto con il mondo esterno e con la loro quotidianità.

La storia d'amore lontano dai riflettori

Anche se in questi mesi si è vociferato più volte di una presunta crisi, Tommaso e Mariavittoria stanno insieme e sono più uniti che mai.

Il sentimento che è nato tra le mura del Grande Fratello, dunque, si è consolidato lontano dai riflettori e ora i due ragazzi fanno di tutto per vedersi tra un impegno di lavoro e l'altro.

La dottoressa esercita a Roma da diversi anni, mentre Franchi fa l'idraulico a Siena e ha dichiarato che non scambierebbe la sua professione con un'altra nel mondo dello spettacolo.

Quelli che i fan hanno ribattezzato i Tommavi, dunque, sono felici di viversi nella quotidianità e il più lontano possibile dalle telecamere e dal gossip.

La casa pronta a riaprire a fine settembre

Tra poco più di un mese l'attenzione del pubblico si sposterà dagli ex concorrenti a quelli che parteciperanno alla nuova edizione.

Stando a quello che si dice sul web in questo periodo, la casa del Grande Fratello dovrebbe riaprire i battenti alla fine di settembre.

A presentare i nuovi inquilini e le loro storie (la maggior parte dovrebbero essere persone comuni, non Vip) sarà Simona Ventura, mentre sulla durata del programma ci sono poche certezze: si vocifera che la rete vorrebbe tornare alle origini proponendo una stagione di massimo 100 giorni, ma non sarebbe da escludere un eventuale prolungamento di qualche mese nel caso di buoni ascolti.