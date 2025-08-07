Mancano circa due mesi all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, ma sul web si discute già con insistenza dei possibili concorrenti famosi del cast. Secondo una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, al momento soltanto Gianmarco Steri sarebbe in lizza per entrare nella Casa, mentre Martina De Ioannon si sarebbe tirata indietro in seguito a un ultimatum del fidanzato Ciro Solimeno.

L'indiscrezione sul futuro nella casa

Qualche settimana fa, sul web si era diffusa la voce che Gianmarco e Martina potessero partecipare al Grande Fratello, e che con loro avrebbe potuto esserci anche Raul, ex di lei.

L'ex tronista di Uomini e donne ha smentito questo rumor con ironia: sui social, ha lasciato intendere che non le interessi far parte di un "triangolo" amoroso e che è felice di vivere la quotidianità con Ciro.

Negli ultimi giorni ha ripreso quota l’ipotesi di un ingresso al GF per Gianmarco, che sarebbe in crisi con la compagna Cristina. Anzi, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che avrebbe già sostenuto un provino per entrare nel cast dell'edizione che debutterà su Canale 5 a ottobre.

I rumor sul veto di Ciro a Martina

In queste ore, Deianira Marzano ha ricevuto e condiviso su Instagram il messaggio di un fan che sembra piuttosto informato sul futuro dei tre protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne.

"Al Grande Fratello solo Gianmarco, per ora. Martina sarebbe fuori per un ultimatum di Ciro, non va se ci sarà pure Gianmarco", si legge sui social.

Secondo questa indiscrezione tutta da confermare, Gianmarco dovrebbe essere l'unico ex di U&D in lizza per un posto nel cast del reality, che quest'anno sarà condotto da Simona Ventura.

Ciro, da sempre molto geloso della compagna, le avrebbe chiesto di non partecipare al reality, dove si sarebbe potuta ritrovare faccia a faccia con il corteggiatore che aveva rifiutato qualche mese fa.

Le segnalazioni sulla crisi con Cristina

In questi giorni, sul web si sta parlando molto del gelo che sarebbe calato tra Gianmarco e Cristina a quasi tre mesi dalla scelta negli studi di Uomini e donne.

Di recente, il tronista è stato a Salerno per lavoro e in diretta con gli amici ha specificato che era in albergo da solo.

Questo dettaglio ha allarmato i fan della coppia, perché la corteggiatrice vive nella città campana, quindi Gianmarco avrebbe potuto alloggiare a casa sua e non in un hotel.

I diretti interessati non si sono ancora espressi né sui rumor che stanno circolando sul loro rapporto né su quelli che vorrebbero il barbiere pronto a mettersi in gioco al Grande Fratello.