Le trame degli appuntamenti di If you love, in programma da lunedì 11 a giovedì 14 agosto su Canale 5, raccontano che Ates raggiungerà il commissariato dopo la scoperta che Baris e Ilgaz sono stati arrestati. Leyla, invece, dimostrerà di essere molto delusa col protagonista a causa del freddo comportamento tenuto con lei.

Ates scopre che Baris e Ilgaz sono in carcere

Le anticipazioni rivelano che il direttore dell'albergo giungerà alla tenuta per consegnare ad Ates una busta contenente il nome usato da Leyla durante il loro primo incontro. Il protagonista, sarà costretto a correre in commissariato e lasciare la missiva ad Ilter, quando scoprirà che Ilgaz e Baris sono stati arrestati.

La banda di delinquenti, a questo punto, cercherà di entrare nello studio chiuso a chiave dal maggiordomo in cui ha nascosta la busta.

Nel frattempo, Leyla chiederà una spiegazione ad Ates sul suo freddo comportamento, mentre la famiglia riceverà un invito per una gara di orienteering nel bosco dove tutti i fratelli saranno obbligati a partecipare. Durante il gioco, Leyla e Ates si ritroveranno da soli, a lui tornerà in mente il ricordo di averla baciata in piscina.

Arcali vuole rinchiudere i fratellastri in collegio

Arcali apparirà così scosso dalla sua nuova vita da chiedere a Bige di cercare un collegio per spedire i suoi fratellastri. Leyla delusa affronterà Ates, che confiderà di non voler legami né con lei né con i bambini.

L'imprenditore dimostrerà di essere interessato solo al futuro della casa di moda di famiglia. Ates avrà intenzione di comprare alcuni tessuti da utilizzare per le nuove collezioni. Leyla si presenterà alla partenza, offrendosi di aiutare lui e Bige nella ricerca con la scusa di conoscere alcuni commercianti. Ates le darà tre ore di tempo per cercare il tessuto giusto. Sarà qui che Leyla verrà riconosciuta e fotografata da Hasan, che la rintraccerà all'interno della tenuta. La donna affermerà di lavorare per gli Arcali per estinguere un debito contratto da suo padre.

Ates ha deciso di vivere nella tenuta di famiglia

Nel frattempo, nelle ultime puntate di If you love andate in onda ad inizio agosto su Canale 5, Ates ha scelto di tornare a vivere alla tenuta, dove non è stato accolto a braccia aperte.

Ilter è apparso molto felice di rivedere il ragazzo a differenza di Ilgaz, la quale si è opposta all'idea di vivere sotto lo stesso tetto. La donna ha impedito ai suoi fratelli minori di uscire dalle loro camere.

Leyla, invece, ha temuto che Ates potesse cacciarla dalla residenza dopo che ha scoperto che ha finto di essere una tata per scappare da una banda di delinquenti. Onur è apparso molto preoccupato per la donna a differenza di Meryem.