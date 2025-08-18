Negli episodi di If you love (Ya Çok Seversen), in onda su Canale 5 da domenica 24 a sabato 30 agosto 2025, verrà celebrato il matrimonio tra Ates Arcali (Kerem Bürsin) e Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan). Tuttavia, la ragazza fuggirà poco dopo le nozze, quando il marito rivelerà agli invitati di aver sposato una truffatrice.

Ates e Leyla convolano a nozze, Baris e Meryem scappano

Ates annuncerà ai familiari che sposerà Leyla entro il fine settimana. Intanto, la ragazza non troverà il coraggio di confessargli la verità sul suo passato. Ates farà andare su tutte le furie la sua promessa sposa appena le proporrà un accordo matrimoniale.

Dopo la cerimonia, nel bel mezzo dei festeggiamenti, Ates rivelerà a tutti i presenti che in realtà Leyla è una truffatrice. A quel punto, la giovane si lascerà confortare da Firuze (Esra Kızıldoğan), una donna conosciuta al matrimonio, invece Baris (Durukan Çelikkaya), Meryem (Mine Kılıç) e Yakup (Nazmi Kirik) si rifugeranno in una casa diroccata.

Mentre Ates si avvicinerà a Bige (Cemre Ebuzziya), Leyla fuggirà insieme a Baris e Meryem. Ben presto, Leyla tornerà a Villa Arcali su richiesta del maggiordomo Ilter (Şerif Erol) e lo farà per il bene dei bambini. Dopo aver comunicato la sua decisione di voler divorziare, la ragazza mostrerà ad Ates i luoghi in cui ha trascorso la sua infanzia.

Fusun ricatta Leyla, Ates scopre che Firuze è la madre di sua moglie

Ates affronterà Leyla, dopo aver scoperto che sua zia Fusun (Hatice Aslan) ha ceduto l’immagine di sua moglie come volto di una nuova linea di gioielli. Dopo aver stretto un’alleanza con Yakup, Fusun ricatterà Leyla: le prometterà di farle avere delle informazioni su sua madre, soltanto se Ates perderà la custodia dei fratelli e il controllo dell’azienda di famiglia.

In seguito, Ates e Leyla si riavvicineranno durante una gita al mare con i bambini. Appena farà ritorno alla villa, l’uomo scoprirà che sua zia Fusun e Umut (Aziz Caner) hanno chiesto l’affidamento dei suoi fratelli.

Per terminare, dopo essersi scambiato un bacio appassionato con la moglie, Ates scoprirà che Firuze è la madre di Leyla.

Ates e Leyla stavano per lasciarsi andare alla passione

Dopo un gioco di seduzione e diversi tira e molla, Ates e Leyla hanno deciso di trascorrere la notte insieme al termine di una lunga serata. Purtroppo, il loro momento di intimità è stato interrotto da Aydos (Arven Ece Yavuz), che ha confidato al fratello maggiore Ates di essersi preso una cotta per Leyla, e dalla piccola Berit (Arven Ece Yavuz), ancora una volta in cerca di attenzioni prima di dormire.