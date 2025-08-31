Le trame delle puntate di If you love in programma da lunedì 1 a venerdì 5 settembre su Canale 5 rivelano che Ilgaz e Baris riusciranno a fare pace dopo gli screzi che avevano minato il loro rapporto. Ates, invece, licenzierà Fusun dall'azienda per poi annunciare la propria intenzione di lasciare la Turchia.

Ilgaz e Baris fanno pace

Ates e Leyla appariranno in ansia per i bambini, credendo che Umut non sia capace a prendersene cura. I due decideranno di raggiungere l'abitazione dell'uomo, dove scopriranno che Fusun ha assunto una nuova babysitter un po' troppo severa coi ragazzi.

Nel frattempo, l'avvocato informerà Ates e Leyla che dovranno mostrarsi uniti se vogliono riprendersi la custodia dei bambini. L'imprenditore informerà la moglie di voler andare all'estero, consapevole di non avere chance di riavere i fratellini. Leyla non se la sentirà di seguire il marito, convinta di essere vicina a riabbracciare sua madre. La donna inviterà a cena Firuze, che sembrerà sul punto di confessarle qualcosa ma verrà fermata dall'arrivo della famiglia di Mert. Sarà qui che quest'ultimo annuncerà il suo fidanzamento con Meryem.

Nel frattempo, Ilgaz e Baris riusciranno a fare pace dopo aver superato alcuni dissidi.

Ates licenzia Fusun dalla casa di moda

Ates licenzierà Fusun mentre permetterà a suo fratello Umit di rimanere come amministratore delegato della casa di moda.

Il protagonista annuncerà quindi di aver intenzione di tornare in Spagna, convinto di perdere il processo per l'affido dei fratellini. L'uomo trascorrerà un'ultima serata con Leyla, che nel frattempo farà ammenda con sua madre Firuze.

Il giorno della partenza, Ates riceverà una chiamata da Ilgaz e parleranno del ricatto di Fusun ai danni di Umut. Nonostante questo, il protagonista sceglierà di partire per la Spagna.

Infine i bambini verranno ascoltati dal giudice durante l'udienza per il loro affidamento.

Firuze ha fatto un'allettante proposta a Leyla

Nel frattempo, nelle ultime puntate di If you love andate in onda a fine agosto su Canale 5, Ates Arcali (Kerem Bursin) e Leyla sono stati costretti a passare del tempo insieme, situazione che ha risvegliato la loro attrazione reciproca.

Il giorno seguente, Firuze ha fatto un'allettante proposta a Leyla ma lei è apparsa con la testa da un'altra parte. Infatti Ates le ha fornito un indirizzo di una donna che avrebbe potuto conoscere la verità su sua madre. Leyla insieme a Meryem si sono quindi affrettate a raggiungere tale persona ma sono andate incontro a un'altra delusione. Una volta tornate alla tenuta, Leyla ha trovato conforto tra le braccia di Ates.