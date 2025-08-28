Le trame delle puntate di If you love, in onda a breve su Canale 5, rivelano che Ates Arcali avrà una dura discussione con Leyla, dopo aver scoperto che era a conoscenza del furto dei bozzetti di Julide da parte di Fusun. L'imprenditore sarà deciso a trasferirsi all’estero, deluso dall’ennesima bugia della moglie.

Bige scopre che Fusun ha copiato la linea di Julide

Bige si renderà conto che i bozzetti di Julide sono uguali a quelli presentati da Fusun per la nuova linea di moda. La donna, a questo punto, metterà le mani su alcuni disegni della madre di Ates per confrontarsi con quelli di Fusun grazie al suo precedente lavoro come direttrice di una scuola d'arte.

Bige apprenderà così che la donna aveva rubato una linea di Julide mai uscita sul mercato e racconterà tutto ad Ates. Quest'ultimo chiederà una spiegazione a sua zia, che si fingerà calma nonostante lui la minacci di licenziarla dal suo posto di lavoro. Fusun non sospetterà che è stata Bige a raccontare la verità ad Ates, credendo invece che sia stata Ilgaz. Questo furto genererà un’ulteriore frattura tra Leyla e suo marito.

Leyla decide di andare all'estero dopo una lite con Ates

Leyla consegnerà il video dei bozzetti rubati da Fusun ad Ates. Ates informerà sua moglie di averlo già saputo da Bige per poi accusarla di essere una bugiarda. I due coniugi litigheranno furiosamente dopo che avevano fatto pace in seguito al loro disastroso matrimonio.

Ates deciderà di trasferirsi all'estero senza Leyla, consapevole anche di non avere più la custodia dei fratelli.

I bambini hanno avuto dubbi sulla storia tra Arcali e Leyla

Negli appuntamenti di If you love andati in onda a fine agosto, Aydos ha rischiato di morire soffocato. Yakup è riuscito a salvargli la vita. Ilker ha accettato la richiesta del capobanda, ridandogli il suo posto di lavoro alla tenuta. L'uomo ha poi preso una decisione difficile dopo aver parlato con Meryem. Ilker ha detto ad Ates di voler lasciare il suo posto di lavoro. I bambini non hanno preso bene la scelta del maggiordomo, apparendo devastati.

Intanto, Ates e Leyla hanno cercato di superare le loro divergenze per non nuocere ai bambini dopo essersi confrontati con gli assistenti sociali.

La donna ha proposto ad Ates di costruire un aquilone e portarlo a Ilker per farlo tornare alla tenuta.

Umut ha partecipato a una festa a casa di Bige, mentre tutti i membri dello staff sono tornati alla tenuta. I ragazzi, invece, hanno nutrito dei dubbi sul matrimonio di Leyla e Ates, che hanno temuto che stiano fingendo di andare d'accordo. Ilgaz è stata presa in giro da alcuni coetanei per la sua relazione con Baris.