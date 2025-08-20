Le trame delle prossime puntate di If you love, in onda su Canale 5, rivelano che Ates (Kerem Bursin) chiederà a Leyla di diventare sua moglie per un suo tornaconto personale. Durante la cerimonia le confesserà di aver scoperto le sue bugie. A quel punto la sposa fuggirà dall’evento.

Ates chiede a Leyla di diventare sua moglie

Ates, grazie ad alcuni filmati di videosorveglianza di un negozio, scoprirà che era stata Leyla a fargli riavere l'abito disegnato dalla madre Julide. Il giovane le chiederà di diventare sua moglie, insistendo che le nozze siano celebrate il weekend successivo alla proposta.

Leyla sembrerà decisa a raccontare ad Ates la verità del suo avvicinamento. La donna desisterà nel suo intento poiché temerà di perdere, oltre ad Ates, anche l'affetto dei bambini. Le paure di Leyla aumenteranno quando Ates le chiederà se ha qualche scheletro nell'armadio da rivelargli prima del grande passo.

Ates dice a Leyla che gli ha sempre mentito durante il loro matrimonio

Ates prenderà la parola in seguito alla pronuncia dei voti nuziali e la firma dei documenti. Il giovane accuserà Leyla (Hafsanur Sancaktutan) gli ha sempre mentito in quanto è una truffatrice di professione. La ragazza scapperà dal matrimonio. Il pubblico, a questo punto, assisterà ad alcuni flashback che ricostruiranno cos'era successo i giorni precedenti al matrimonio.

Ates aveva incontrato tutti i falsi mariti di Leyla ai quali aveva dato del denaro per tacere sulla questione. Aveva poi ritirato ogni tipo di denuncia contro la banda di Yakup.

Nel frattempo, dopo la cerimonia, Leyla riceverà l'aiuto di sua madre Firuze, che le pagherà il conto dell'albergo e le porterà alcuni vestiti affinché possa togliersi l'abito da sposa. Intanto, Ates cercherà di gettarsi alle spalle il suo matrimonio lampo con Leyla, ma l'impresa si rivelerà più difficile del previsto.

Fusun ha ordinato a Leyla di spiare Ates

Nelle puntate di If you love andate in onda a fine agosto su Canale 5, Ates ha preparato la sfilata di moda con cui ha celebrato la madre Julide. Fusun ha scoperto che Hanzade era in giuria e ha avuto uno scontro con suo nipote.

La donna ha poi fatto pressione su Leyla, affinché trovasse i documenti che dimostravano che Ates voleva spedire i fratellini in un collegio. Leyla ha inizialmente acconsentito all'incarico, ma poi si è tirata indietro quando ha visto che il protagonista non ha firmato i moduli d'iscrizione. Allo stesso tempo, Ates ha atteso Leyla tutta la notte per poi vederla rientrare con Onur.