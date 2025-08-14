Le trame delle puntate turche di If you love in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Fusun scoprirà che Leyla fa parte di una banda di criminali guidata da Yakup. La donna apprenderà che la giovane ha intenzione di sposare Ates (Kerem Bursin) per impossessarsi della sua eredità.

Yakup chiede a Leyla di sposare Ates per estorcergli del denaro

Leyla continuerà a portare avanti il piano del capobanda, Yakup, nonostante l'affetto che inizierà a provare nei confronti dei piccoli Ilgaz, Aydos e Berit. Il criminale ordinerà alla ragazza di sposare Ates per estorcergli del denaro.

Leyla deciderà inizialmente di vendicarsi dell'uomo, reo di voler spedire i bambini all'estero per studiare in un collegio. La donna cambierà presto idea quando inizierà a innamorarsi perdutamente di Ates. Sentimenti che saranno ricambiati dall'imprenditore, che le proporrà di diventare una coppia.

Fusun scopre che Leyla ha finto di sposare molti uomini per prendersi la loro eredità

Nel frattempo, Fusun apprenderà che Leyla ha finto di sposare molti uomini ricchi per impossessarsi della loro eredità. La donna capirà che i nuovi domestici di Ates sono i complici della protagonista grazie all'aiuto di alcune fotografie. Fusun non denuncerà Yakup, Onur e Baris ma preferirà usarli per entrare in possesso di alcune informazioni su Ates.

La donna avrà intenzione di mettere le mani sulla azienda di moda, gestita da Arcali per volere del defunto fratello.

Fusun darà a Leyla un giorno di tempo per aiutarla nel piano altrimenti racconterà tutta la verità ad Ates, che la sbatterebbe in prigione coi suoi quattro complici. La donna inizierà così ad assapora le vittoria, rivelando al nipote di avere in mano qualcosa capace di portarle grandi vantaggi. Tuttavia i sentimenti di Leyla si riveleranno sempre più sinceri e per lei sarà sempre più difficile tradire Ates.

Ates non ha ricordato del bacio che si è scambiato con Leyla

Nel frattempo, nelle ultime puntate di If you love andate in onda ad agosto su Canale 5, Ates si è svegliato con un grande mal di testa, non ricordando il bacio che si era scambiato con Leyla.

Quest'ultima, invece, è apparsa intenzionata ad approfondire la loro intesa.

Intanto il direttore dell'hotel si è presentato a casa di Ates per consegnargli la busta col nome falso che Leyla usava quando l'ha conosciuto. Qui l'uomo ha scoperto che Ilgaz e Baris sono stati portati in carcere. Ilter ha preso in consegna la lettera mentre Ates è corso in commissariato per aiutare i parenti. Una volta rientrato, il protagonista ha cercato di aprire la lettera ma Leyla ha finto uno svenimento per non fargli leggere il contenuto.