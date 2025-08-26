Le trame delle puntate di If you love, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Leyla giurerà vendetta contro Fusun dopo aver scoperto che ha tolto l’affidamento dei bambini ad Ates. Deciderà di mettere la complice di Umut con le spalle al muro, usando i disegni rubati a Julide.

Ates e Leyla riescono a fare pace

Fusun e Umut chiederanno agli assistenti sociali la revoca dell'affidamento dei bambini ad Ates. La donna approfitterà del fatto che Ates abbia umiliato Leyla nel giorno delle loro nozze per far presente agli assistenti sociali che non è in grado di badare ai suoi fratelli.

Aydos, Ilgaz e Berit verranno affidati a Umut e per questo saranno costretti a lasciare la tenuta della famiglia Arcali. La decisione verrà disapprovata da Ates e Leyla, che, nel frattempo, faranno pace. Ilgaz, Aydos e Berit organizzeranno una vacanza in famiglia per provocare l'avvicinamento tra Ates e Leyla. I due supereranno un momento di riluttanza per unire le forze e vivere come una coppia a tutti gli effetti.

Leyla capisce che Fusun ha spacciato i bozzetti di Julide per suoi

Leyla e Ates chiederanno ai loro avvocati di ottenere la custodia esclusiva dei bambini. La donna userà un'informazione scottante su Fusun per metterla in difficoltà: ha scoperto che aveva spacciato alcuni bozzetti di Julide come propri.

Leyla chiederà a Baris di recuperare i disegni sottratti da Yakup, intenzionata ad andare fino in fondo alla questione.

Nel frattempo, Bige inizierà a notare delle strane somiglianze tra i disegni di Fusun e quelli di Julide. Ates, invece, scoprirà che la misteriosa Firuze non è altro che la madre di Leyla.

Ates ha umiliato Leyla nel corso delle loro nozze

Nelle puntate di If you love andate in onda a fine agosto su Canale 5, Aydos ha chiesto a Mert di aiutarlo a scrivere una lettera d'amore, mentre Baris e Ilgaz hanno passato dei momenti insieme. Bige ha scoperto che Umut ha sabotato la casa di moda a causa della gelosia nei confronti del fratello. La ragazza si è avvicinata all'uomo, ma ha temuto che l'amore tra Ates e Leyla potesse rovinarli.

Allo stesso tempo, Leyla non è riuscita a trovare la forza di raccontare la verità sul suo passato ad Ates, a differenza di Meryem, che ha confessato a Mert di essere una ladra. L'uomo ha reagito talmente male che Meryem e Leyla hanno avuto paura che raccontasse tutto ad Ates.

Fusun, invece, ha partecipato alla cerimonia nuziale tra Ates e Leyla, dove lui ha sorpreso tutti confessando che la ragazza era una ladra. Umiliata, Leyla si è data alla fuga seguita dai complici della sua banda che hanno temuto di essere arrestati dalla polizia.