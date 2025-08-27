Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 settembre rivelano che arriverà Fulvio, il nuovo magazziniere reduce dal fallimento delle sue precedenti aziende.

Fulvio si ritroverà subito al centro della scena dopo che sarà colto da un improvviso malore sul posto di lavoro: il magazziniere sarà prontamente assistito da Enrico.

Intanto Concetta, scelta come madrina del piccolo Andrea Maria, figlio di Salvo ed Elvira, sarà costretta a dare buca al battesimo perché colta dall'influenza.

Fulvio colto da un malore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8-12 settembre

Tra i nuovi volti de Il Paradiso delle signore 10 ci sarà Fulvio che, nel corso delle prime puntate previste fino al 12 settembre, comincerà subito la sua nuova attività professionale dopo aver convinto al 100% Roberto Landi.

Fulvio, però, non dirà la verità a sua figlia Caterina: preferirà non rivelarle di essere stato assunto come magazziniere bensì le farà credere di essere il contabile di un'azienda milanese.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Fulvio sarà colto da un malore: il magazziniere si sentirà male e verrà prontamente curato da Enrico, al quale racconterà un po' del suo passato.

Concetta sta male e rinuncia al battesimo

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 settembre, inoltre, rivelano che Concetta verrà scelta come madrina per il battesimo del piccolo Andrea Maria.

La donna sarà ben lieta di partecipare all'evento ma, pochi giorni prima, inizierà a sentirsi male. Una forte influenza la costringerà a dover rinunciare al battesimo del bambino.

Intanto Odile si ritroverà al timone della Galleria Milano Moda: la ragazza dovrà prendere delle decisioni importanti legate anche alla scelta del nuovo stilista da inserire nel team.

Nella passata stagione Odile ha accettato la proposta di lavoro di Umberto

Nella passata stagione della soap, Odile ha fatto il suo ingresso a Milano e fin dal primo momento si è messa in mostra per le sue qualità.

Umberto Guarnieri le ha così chiesto di entrare a far parte del team della Galleria Milano Moda: una proposta di lavoro che ha mandato in crisi la contessa che, al contrario, avrebbe voluto che sua figlia stesse alla larga da Umberto e dicesse sì all'offerta di Marcello Barbieri per Il Paradiso delle signore.

Alla fine, però, Odile ha deciso di andare avanti per la sua strada accettando l'incarico offerto dal commendatore Guarnieri.