L’attesa è finita: da lunedì 8 settembre alle ore 16 su Rai 1 inizia la decima stagione de Il Paradiso delle Signore. La storica soap torna con episodi inediti ambientati nella Milano degli anni ’60, pronta a raccontare nuovi intrecci di vita, moda e sentimenti. Il negozio guidato da Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri si troverà ad affrontare sfide e nella settimana di messa in onda fino a venerdì 12 settembre lo farà con un evento speciale: una sfilata di moda ispirata al cinema che promette di stupire. Il nuovo magazziniere Fulvio si unisce al team del Paradiso, mentre Odile cerca di riportare la Galleria Milano Moda al centro della scena con un nuovo stilista.

Intanto a Villa Guarnieri, Adelaide torna dalle vacanze con Marcello, pronta a ricevere un prestigioso premio, mentre Umberto presto svelerà una decisione inaspettata riguardante Odile.

Il segreto di Fulvio e le ambizioni di Odile

Il nuovo magazziniere Fulvio Rinaldi, interpretato da Simone Montedoro, è un uomo dal passato misterioso e porta con sé un segreto che rischia di mettere in crisi gli equilibri al Paradiso. Determinata a imporsi, Odile tenterà di rilanciare la GMM grazie a un nuovo stilista, ma i suoi progetti si complicheranno quando Marina Valli sceglierà di sfilare per il Paradiso e non per il magazzino rivale. Tra nuove alleanze e vecchie rivalità, la tensione tra i due negozi della moda milanese si farà sempre più serrata.

Intrighi familiari e sorprese a Villa Guarnieri

La vita a Villa Guarnieri resta centrale nelle dinamiche della soap. Adelaide, tornata dalle vacanze con Marcello, si prepara a ricevere un premio prestigioso, ma una sua dichiarazione pubblica incrina i rapporti con Umberto. Nel frattempo Marcello decide di sorprendere Adelaide con una proposta di matrimonio che rischia di spiazzare tutti.

Sul fronte familiare Salvatore ed Elvira affrontano nuove tensioni legate alla scelta del padrino del piccolo Andrea, con Concetta pronta a intervenire per ribaltare le decisioni. A rendere le cose ancora più complicate arriveranno i fratelli Ettore e Greta Marchesi, nuove figure che porteranno novità nella narrazione..

Il Paradiso delle Signore, il punto sulla nuova stagione

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore riprende il racconto dall’estate del 1966, dopo che i telespettatori a maggio avevano assistito alla nascita del figlio di Elvira e Salvatore e con Rosa e Marcello decisi a denunciare Tancredi per il plagio della collezione di moda trafugata. Ora il Paradiso riapre i battenti con nuove sfide: l’arrivo dei fratelli Ettore e Greta Marchesi, pronti a portare scompiglio con idee innovative, e l’ingresso del magazziniere Fulvio Rinaldi, figura misteriosa dal passato ingombrante.

Intanto Adelaide, reduce dall’operazione al cuore, resta divisa tra Umberto e Marcello, mentre Salvatore ed Elvira devono affrontare decisioni importanti per il loro futuro.