Le anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore annunciano una visita inaspettata per Irene Cipriani. La capo commessa incontrerà una persona legata al suo passato, la cui identità non è stata svelata. Nel frattempo, in una recente intervista, Francesca De Fa ha dichiarato di sperare che il suo personaggio, nelle nuove puntate trovi l’amore.

Irene si imbatte in una persona legata al suo passato

Nella decima edizione della soap pomeridiana di Rai 1, ci sarà ampio spazio dedicato alle vicende della capo commessa del negozio di Marcello Barbieri.

Irene avrà una storyline nei nuovi episodi incentrata sul suo rapporto con una persona che conosce e con cui ha avuto a che fare in passato. Tuttavia, le anticipazioni non rivelano se si tratti di un familiare, forse suo padre, spesso nominato e con cui ha un rapporto difficile, avendo ricostruito una vita con un’altra donna. Potrebbe anche trattarsi di una figura femminile intenzionata a riallacciare i rapporti con lei. Sarebbe però interessante se gli autori avessero pensato a un ragazzo, dato che la Venere è ancora in cerca dell’anima gemella.

Francesca Del Fa spera in un amore per Irene

Nel frattempo, Francesca Del Fa, che interpreta Irene Cipriani da diverse stagioni, ha parlato della vita sentimentale del suo personaggio, rimasto solo dopo la fine della relazione con Alfredo Perico.

Per la capo commessa del negozio c’è stata anche una grande delusione quando ha scoperto di essere stata truffata da Leonardo Crespi. Tuttavia, al momento, non ci sono indizi che suggeriscano che la persona legata a Irene sia uno di questi due personaggi. Bisognerà quindi attendere la messa in onda delle puntate, trasmesse dall’8 settembre su Rai 1, per scoprire quali novità ci saranno per Irene.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Carmelo è arrivato a Milano

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore, Carmelo è arrivato a Milano per trovare suo figlio Mimmo. Il signor Burgio è stato tenuto all’oscuro da Mimmo della sospensione dal lavoro, ma alla fine il ragazzo è stato costretto a confessare la verità al padre.

Nel frattempo Rosa ha rassegnato le dimissioni, firmando poi il contratto di assunzione per lavorare nella testata edita da Tancredi Di Sant’Erasmo. La nuova esperienza lavorativa di Rosa è durata poco, poiché subito dopo essere entrata nello staff dell’Eco della Sera, ha scoperto che è stato proprio Tancredi a ingaggiare Rita come spia per rubare il bozzetto di Botteri. A quel punto, Rosa ha preso la dolorosa decisione di lasciare Milano per tornare a vivere a Bologna con sua madre.