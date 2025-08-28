Il Paradiso delle Signore tornerà in onda su Rai 1 dall'8 settembre, dando ufficialmente il via alla decima stagione.
Le anticipazioni si soffermano su Adelaide e Marcello, che faranno ritorno dalle vacanze estive. La contessa si ritroverà a dover fare chiarezza riguardo ai suoi sentimenti, dato che Umberto continuerà ad essere una presenza costante nella sua vita.
Per sbarazzarsi del suo antagonista, Barbieri deciderà allora di fare una proposta di matrimonio ad Adelaide, lasciandola completamente spiazzata.
Marcello chiede la mano della contessa, Umberto non demorde
Nel corso dei nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore, Marcello e Adelaide torneranno ad avere grande complicità. In virtù dell'ottimo feeling, Barbieri deciderà di fare un passo decisamente importante nei confronti della contessa: le chiederà di sposarlo. Un gesto sentito, ma che allo stesso tempo Marcello reputerà opportuno per sbarazzarsi di Umberto, che continuerà ad intromettersi nella vita della signora Sant'Erasmo.
La cosa, a dirla tutta, non destabilizzerà più di tanto Umberto, che continuerà ad essere parte integrante nella love story tra i due innamorati. Guarnieri, tuttavia, non resterà a guardare e cercherà di adottare delle contromisure affinché la contessa torni a dedicare a lui tutte le attenzioni.
Odile determinata a rilanciare la Galleria Milano Moda
Le anticipazioni rivelano inoltre che Odile, la figlia della contessa Adelaide, continuerà ad impegnarsi affinché la Galleria Milano Moda torni ad essere il negozio di moda più prestigioso di Milano.
Battere la concorrenza del grande magazzino non si rivelerà però impresa facile. A complicare ulteriormente i piani della giovane imprenditrice sarà Marina Valli, che anziché sfilare per la GMM, deciderà di indossare gli abiti del Paradiso.
Il Paradiso delle Signore, una decima stagione condita da tante new-entry
La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sancirà l'ingresso nel cast di diverse new-entry, pronte a movimentare le trame dello sceneggiato ambientato a Milano.
La Galleria Milano Moda prenderà così la decisione di arruolare nel suo staff Ettore, un intraprendente esperto di moda e tendenze internazionali. Il Paradiso non resterà a guardare ed assumerà in negozio Fulvio, che in poco tempo riuscirà a farsi benvolere da tutti.
Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore andranno in onda da lunedì al venerdì, alle ore 16:00 su Rai.