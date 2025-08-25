Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 di settembre rivelano che per Matteo Portelli arriverà il momento di dare una svolta alla sua vita sentimentale. Il contabile del negozio uscirà allo scoperto con Marina Valli, l'attrice arrivata a Milano che aveva subito notato la sua presenza.

Intanto Umberto sarà sempre più spietato: il commendatore sarà pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla coppia composta da Adelaide e Marcello, pronti a viversi alla luce del giorno.

Matteo Portelli si fidanza: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 di settembre

La vita sentimentale di Matteo Portelli subirà dei notevoli cambiamenti nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 che andranno in onda da settembre, dato che con la fine dell'estate deciderà di uscire allo scoperto con Marina Valli.

Il contabile del negozio renderà ufficiale questa nuova storia d'amore con la giovane attrice che ha saputo far breccia nel suo cuore e insieme si lasceranno fotografare dai vari paparazzi che li seguiranno nei loro spostamenti in giro per Milano.

Un duro colpo per Odile che, dopo la fine della sua frequentazione con Guido, si ritroverà a fare i conti con questa importante novità legata alla sua ex fiamma Matteo: per lei non sarà facile lasciarsi alle spalle il passato e ciò che di bello hanno vissuto insieme.

Umberto sempre più spietato

Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1, inoltre, rivelano che Umberto si mostrerà sempre più spietato e pronto a tutto pur di non dover rinunciare per sempre alla sua amata contessa.

Il commendatore Guarnieri, dopo aver appreso della decisione di Adelaide di uscire allo scoperto con Marcello, deciderà di mettersi all'opera per evitare che la relazione tra i due diventi particolarmente importante.

Marcello, quindi, nel corso della stagione autunnale si ritroverà a dover gestire i colpi bassi di Umberto, ignaro del fatto che Adelaide e il commendatore custodiscano il segreto legato alla vera paternità di Odile.

La sfida tra Il Paradiso delle signore e La forza di una donna

In attesa di questi episodi, da questo lunedì 25 agosto torneranno in onda le repliche de Il Paradiso delle signore su Rai 1.

La soap riprenderà poi la programmazione in prima tv da lunedì 8 settembre, dalle 16 alle 16.50 circa e nelle prime settimane dovrà sfidare La forza di una donna, prevista su Canale 5.

Trattasi della nuova soap turca lanciata questa estate dal Biscione, che ha appassionato una media di oltre 1,8 milioni di spettatori al giorno, raggiungendo anche punte di 2,2 milioni e oltre il 24% di share nel daytime pomeridiano.