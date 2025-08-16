L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 [VIDEO], in onda da settembre, sarà ricco di colpi di scena legati soprattutto alla contessa Adelaide.

Dopo essere uscita allo scoperto con Marcello, la donna si troverà contesa anche dal suo ex, Umberto Guarnieri, deciso a non rinunciare a lei.

Intanto, per Salvo Amato arriverà il momento dell’addio: il barista interpretato da Emanuel Caserio lascerà Milano.

Adelaide si ritrova contesa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 di settembre

La contessa Adelaide sarà al centro degli intrighi anche in questo decimo capitolo della soap, dato che la sua storia d'amore con Marcello non sarà tutta rose e fiori.

I due saranno pronti a viversi questa relazione alla luce del sole, ma dovranno fare i conti con le insidie di Umberto Guarnieri.

Il commendatore non sarà ben disposto a rinunciare facilmente alla sua ex compagna e sarà pronto a tutto pur di riuscire a far breccia nel suo cuore.

La contessa sarà contesa tra questi due uomini e Marcello deciderà di fare un passo avanti importante, arrivando a chiederle di diventare sua moglie.

Salvo se ne va, Odile ancora ingannata dalla mamma

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 10, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Salvo Amato, alle prese con il battesimo del suo primo figlio, Andrea.

Eppure, la presenza di Salvo, in questo capitolo della soap, non è prevista a lungo: uscirà di scena dalla soap.

Al momento, però, le trame della soap non svelano ulteriori dettagli sul motivo per cui Salvo lascerà Milano dopo tanti anni, ma non si esclude che le motivazioni possano essere legate proprio a suo figlio.

Intanto, Odile sarà alla guida della Galleria Milano Moda: spetterà a lei scegliere il nuovo stilista da inserire nel team del negozio e, intanto, continuerà a essere ingannata da sua madre Adelaide sull’identità del suo vero padre.

Adelaide aveva informato Umberto della verità su Odile

Nella passata stagione, Adelaide aveva deciso di confidare a Umberto di essere il vero padre della figlia Odile.

Un segreto tenuto nascosto per tanto tempo che, tuttavia, la contessa ha scelto di confessare solo dopo aver appreso della sua grave malattia, una condizione che rischiava di compromettere per sempre la sua vita.

Un clamoroso colpo di scena per Umberto, che fino a quel giorno non aveva mai sospettato che Odile potesse davvero essere sua figlia.