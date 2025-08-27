Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore annunciano aria di fiori d’arancio per due protagonisti. Nei prossimi episodi, in onda da lunedì 8 settembre alle 16 su Rai 1, Adelaide e Marcello torneranno dalle vacanze. La contessa si preparerà a ricevere un premio al Circolo, mentre Umberto continuerà a intromettersi nella sua vita. Stanco della presenza ingombrante di Guarnieri, Barbieri prenderà una decisione improvvisa, chiedendo la mano di Adelaide.

Adelaide fa una dichiarazione al Circolo a Marcello Barbieri

La storia d’amore tra Marcello e Adelaide si consoliderà dopo le vacanze estive, al rientro in città.

La contessa riceverà un premio al Circolo e, in tale occasione, si lascerà andare a una dichiarazione pubblica in favore del suo compagno. Parallelamente, Barbieri attraverserà un periodo in cui prenderà consapevolezza che Umberto non ha alcuna intenzione di farsi da parte con Adelaide, e preferirà quindi mettere subito le cose in chiaro, rendendo ufficiale la sua unione con la fidanzata.

Marcello fa una dichiarazione romantica ad Adelaide e le chiede di sposarlo

Nel frattempo, anche Marcello Barbieri farà un gesto eclatante nei confronti di Adelaide, organizzando una proposta romantica e chiedendole di sposarlo. Matteo Portelli, fratellastro di Barbieri, verrà messo al corrente della bella notizia.

Tuttavia, resta incerto l’esito del futuro dei due innamorati. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non rivelano ancora se il matrimonio tra il direttore del negozio di moda e la contessa ci sarà o meno. È certo, però, che nemmeno di fronte alla proposta di matrimonio Umberto farà un passo indietro, non rassegnandosi, e potrebbero esserci colpi di scena in grado di ribaltare la situazione. Va ricordato che i due cognati hanno una figlia in comune, Odile, e questo legame li terrà uniti per sempre.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Carmelo è arrivato a Milano

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore trasmessi su Rai 1, Carmelo è arrivato a Milano per fare una sorpresa a suo figlio Mimmo.

Quest’ultimo ha ripreso servizio al lavoro e ha compiuto un gesto eroico, salvando la vita a Enrico. Delia e Gianlorenzo, invece, si sono fidanzati, mentre Agata ha cambiato idea su Mimmo. Spazio anche alle vicende di Rosa, che ha rassegnato le dimissioni, comunicandolo a voce a Roberto Landi. Marcello ha poi trovato la lettera di dimissioni della Venere da firmare e ha ripensato agli ultimi momenti trascorsi con lei. La giornalista ha trovato un impiego nella testata giornalistica di Tancredi, ma quando ha scoperto le menzogne dell’imprenditore e il suo coinvolgimento nel furto del bozzetto di Botteri, ha preferito lasciare il nuovo lavoro e Milano per tornare a Bologna.